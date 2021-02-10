Злоумышленники покусились на 69000 биткоинов и успешно их выкрали

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Случилась крупнейшая афера на рынке криптовалюты

Рост стоимости криптовалюты и инвестиций в нее привели к увеличению случаев мошенничества, все больше тех, кто не прочь быстро и по-крупному заработать. Нашлись два предприимчивых парня из Южной Африки, которые сумели разжиться 69 тысячами биткоинов на сумму $3,6 млрд. Они обобрали инвесторов, которые решили вложиться в созданную ими в 2019 году инвестиционную платформу Africrypt.

Пострадавшие обратились за помощью к юристам, но отыскать мошенников не удается. Биткоины со счетов Africrypt сняли и перевели через крупные майнинг-пулы, чтобы их невозможно было отследить. Поэтому было решено обратиться в полицию для возбуждения уголовного дела о мошенничестве и поиске преступников.

Первые проблемы на Africrypt появились в апреле, когда курс биткоина взлетел до рекордных значений. Директор компании и один из мошенников Амир Каджи тогда заявил о том, что компания стала жертвой хакеров. Тогда же он попросил инвесторов не обращаться к юристам и в полицию, чтобы это не затормозило или сделало невозможным процесс возврата средств. Но все же ряд инвесторов проявили благоразумие и связались с юристами, чтобы они помогли с возвратом средств и начали процедуру банкротства Africrypt.

Этот случай является крупнейшей криптовалютной аферой на данный момент. Удастся ли найти и наказать мошенников, неизвестно. Они почти наверняка попытаются обналичить украденные биткоины на одной из бирж и это позволит отследить их. Данный инцидент не единичный, но именно он может подтолкнуть регулирующие органы ввести правила на рынке криптовалюты для наведения там порядка.

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Источник: bloomberg