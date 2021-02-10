Знакомьтесь, LG Velvet 2 Pro, флагман который так и не вышел

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LG Velvet 2 Pro показался на видео

В этом году LG решила покинуть невероятно конкурентный рынок смартфонов. Мобильное подразделение компании «истекало кровью» несколько лет и наконец-то было решено закончить все попытки стать значимым игроком. Смартфоны под этой маркой ждать в ближайшие годы точно не стоит, и компания распродала остатки мобильников. На сторону они не ушли, реализовывать было решено своим.

В числе аппаратов, которые распродали, оказался и не вышедший LG Velvet 2 Pro, известный под кодовым именем LG Rainbow. Его приобретение сотрудникам LG обошлось в $170 и, по слухам, всего было распродано 1000 единиц. Один из тех, кто приобрел смартфон, выложил в сеть ролик с его распаковкой.

По результатам знакомства с LG Velvet 2 Pro удалось установить, что смартфон получил изогнутый P-OLED дисплей диагональю 6,8 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, платформу Snapdragon 888, 8 Гб оперативки и флеш-накопитель вместимостью 128 Гб. Питает новинку аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой.

Руководит работой LG Velvet 2 Pro операционная система Android 11 с фирменной надстройкой от компании. Тыльная камера получила основной 64 Мп датчик с оптическим стабом, широкоугольный модуль на 12 Мп и телеобъектив разрешением 8 Мп.

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Источник: youtube