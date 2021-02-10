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Иллюзия или реальность: подробности о OnePlus 9RT

05.10.2021 719 0

Слухи о OnePlus 9RT выглядят странными

Многие знают, что OnePlus начала активное сближение с Oppo и ходят слухи, что в будущем может переключить свой интерес с флагманов на более доступные модели. Выпуск топовых устройств она не забросит, но они могут затеряться на фоне премиальных решений от Oppo. Одним из шагов в наметившейся смене приоритетов мог стать отказ от выпуска OnePlus 9T. А тут еще и дефицит чипов усугубил ситуацию.

 

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Тем не менее новинка от OnePlus может выйти еще в этом году. Сетевые источники упорно предрекают предстоящий релиз OnePlus 9RT. К предсказаниям о выходе этой модели присоединился и известный информатор Digital Chat Station. Он уверяет, что одним из изменений в новинке станет смена аппаратной платформы. OnePlus 9RT должен предложить Snapdragon 888.

 

Иллюзия или реальность: подробности о OnePlus 9RT – фото 1

 

Были слухи, что новинка первой из устройств компании предложит «из коробки» Android 12. Но Digital Chat Station опровергает этот слух и называет в качестве программной платформы Android 12 с оболочкой ColorOS 12 (для рынка Китая). Емкость аккумулятора составит 4500 мАч и предложат быструю 65-ваттную зарядку. Основная камера будет трехкомпонентной, где в качестве ключевого датчика выступит сенсор Sony IMX766 на 50 Мп.

 

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С оглядкой на приведенный перечень характеристик, выходит, что OnePlus 9RT рискует стать практически полной копией OnePlus 9. Зачем компании может понадобиться выпускать аналогичный смартфон, большой вопрос. Возможно, источники ошибаются в своих предсказаниях, поэтому к ним стоит отнестись скептически.  

 

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Источник: weibo

OnePlus 9RT
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.10.2021

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Иллюзия или реальность: подробности о OnePlus 9RT