Иллюзия или реальность: подробности о OnePlus 9RT

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Слухи о OnePlus 9RT выглядят странными

Многие знают, что OnePlus начала активное сближение с Oppo и ходят слухи, что в будущем может переключить свой интерес с флагманов на более доступные модели. Выпуск топовых устройств она не забросит, но они могут затеряться на фоне премиальных решений от Oppo. Одним из шагов в наметившейся смене приоритетов мог стать отказ от выпуска OnePlus 9T. А тут еще и дефицит чипов усугубил ситуацию.

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Тем не менее новинка от OnePlus может выйти еще в этом году. Сетевые источники упорно предрекают предстоящий релиз OnePlus 9RT. К предсказаниям о выходе этой модели присоединился и известный информатор Digital Chat Station. Он уверяет, что одним из изменений в новинке станет смена аппаратной платформы. OnePlus 9RT должен предложить Snapdragon 888.

Были слухи, что новинка первой из устройств компании предложит «из коробки» Android 12. Но Digital Chat Station опровергает этот слух и называет в качестве программной платформы Android 12 с оболочкой ColorOS 12 (для рынка Китая). Емкость аккумулятора составит 4500 мАч и предложат быструю 65-ваттную зарядку. Основная камера будет трехкомпонентной, где в качестве ключевого датчика выступит сенсор Sony IMX766 на 50 Мп.

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С оглядкой на приведенный перечень характеристик, выходит, что OnePlus 9RT рискует стать практически полной копией OnePlus 9. Зачем компании может понадобиться выпускать аналогичный смартфон, большой вопрос. Возможно, источники ошибаются в своих предсказаниях, поэтому к ним стоит отнестись скептически.

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Источник: weibo