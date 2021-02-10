Скидка на недорогой смартфон Realme 11 4G 8/256 – официальная украинская версия всего за 8 999

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Смартфон Realme 11 4G предлагает оптимальное сочетание характеристик, внешности и стоимости. К тому же, с диагональю 6,4” он достаточно компактен. Сейчас со скидкой есть возможность приобрести его всего за 8999 грн.



Realme 11 4G обладает неплохим экраном Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц и высокой максимальной яркостью 1000 нит. Его разрешение составляет 1080 x 2400 пикселей, а их плотность – 410 PPI.



В смартфоне работает процессор Mediatek Helio G99, восемь ядер которого имеют следующую конфигурацию: 2x 2,2 ГГц Cortex-A76 + 6x 2,0 ГГц Cortex-A55. Игровую производительность обеспечивает графический адаптер Mali-G57 MC2﻿.



В Realme 11 4G установлены 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопитель данных UFS 2.2. Есть возможность использования карты памяти microSD до 1 ТВ.



Камера смартфона на 108 МП (f/1.8, 25 мм, 1/1.67") по отзывам делает очень качественные фото. В этом ей помогает датчик глубины на 2 МП. Realme 11 4G поддерживает NFC, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2.



Заказать официальную украинскую версию темно-серого Realme 11 4G 8/256 ГБ можно в нашем Telegram.

Обращаться по ссылке ниже можно с 10:00 до 18:00, придерживаясь очереди.

Консультации – по телефону 0987074444 (с 10:00 до 18:00).



Украинский Realme 11 4G 8/256 в цвете Dark Grey – 8 999 грн



Дополнительно можно приобрести профессиональную американскую полиуретановую защитную пленку (290 грн. или 499 грн. в зависимости от толщины) и поклеить ее (100 грн.).



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