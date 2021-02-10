Сделать Twitter X платным, чтобы предотвратить наплыв ботов – очередная гениальная идея Илона Маска

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Платить за то, что не нужно даже даром

Илон Маск размышляет над тем, чтобы взимать обязательную регулярную плату с каждого абонента X, ранее известного как Twitter. Каждый раз, когда кажется, что Маск пробил дно, снизу стучит еще одна гениальная идея.





Рассказал об этом Маск не где-нибудь, а на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам Маска, небольшой ежемесячный платеж за использование системы X – это правильный шаг вперед, когда нужно иметь дело с большими армиями ботов.



«Поскольку бот стоит долю пенни (назовите это десятой долей пенни) но даже если [ботоводу] придется заплатить несколько долларов, эффективная стоимость ботов будет очень высока».



Маск не сообщил, сколько будет стоить пользование Х, но он упомянул, что создателям ботов нужно будет регистрировать новый платеж для каждого создаваемого ими бота. Это, конечно, не позволит им создать большое количество ботов, что, по его словам, стало проблемой в Twitter.



Маск сам должен доплачивать за пользование своей социальной сетью после всего, что там произошло. Есть много разных сред для онлайн-общения, гораздо менее токсичных и абсолютно бесплатных.﻿﻿