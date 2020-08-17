ZTE Axon 20 будет представлен в следующем месяце

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ZTE Axon 20 будет представлен в начале сентября. Это подтвердил сам бренд через свой аккаунт в Weibo.

Многие до сих пор не могут в это поверить, но китайской компании ZTE получилось нормально так хайпануть. Бренд восстал из пепла благодаря своей новинке, которая, по слухам, должна привнести технологию подэкранной селфи-камеры в массы. Даже если шалость не удастся, компания хотя бы почувствует на себе любовь медиаполя.

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Официальный аккаунт ZTE в Weibo подтвердил, что новинка ZTE Axon 20 будет показана 1 сентября в Китае. На прошлой неделе президент компании Ни Фей впервые подтвердил, что ZTE станет домом для первого в мире коммерчески доступного смартфона с технологией размещения камеры под дисплеем.





Существование смартфона было подтверждено сертификатами в базах SRRC и TENAA. В них аппарат фигурировал как ZTE A2121. Сегодня китайская фирма подтвердила при помощи рекламного постера настоящее название - ZTE Axon 20 5G.

Изображения устройства, выложенные в базе TENAA, показали, что его размеры составляют 172,1 х 77,9 х 7,9 мм. В устройстве установлен дисплей с размером 6,92 дюйма и разрешением Full HD+. По слухам, ZTE использует китайскую технологию установку камер под дисплеем от Visionox.

На данный момент все еще неизвестно, на каком чипе будет работать смартфон, зато мы знаем, что устройство будет продаваться в Китае в вариантах с 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти, а вариантами внутренней памяти станут 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ.

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Основной блок камер Axon 20 будет вмещать в себя 64-мегапиксельный главный модуль, 8-мегапиксельный широкоугольник и привычный набор из двух датчиков на 2 Мегапикселя. Как можно понять, в дисплее нет никаких вырезов - 32-мегапиксельная фронтальная камера спрятана под дисплеем. Смартфон будет питаться от аккумулятора на 4120 мАч, а также поддерживать быструю зарядку.





Источник: GSMArena