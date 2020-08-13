Где купить дешевле?

ZTE: с качеством фото на подэкранную камеру все хорошо

13.08.2020 224 0

Подэкранная камера — новый и ощутимый шаг вперед в истории развития смартфонов. Скорее всего, она станет новым трендом, который подхватят постепенно все без исключения. В этой ситуации крайне важно для имиджа компании, кто станет пионером и первым выведет на рынок коммерческий аппарат с новой разработкой. Вчера ZTE торжественно заявила, что первым будет ее смартфон.

 

ZTE: с качеством фото на подэкранную камеру все хорошо – фото 1

 

Естественно, что многих интересует качество фотографий, созданных на подэкранную камеру. Если сама Samsung бьется над этой технологией уже несколько лет и не может добиться оптимального результата, то получится ли у ZTE? Китайская компания уверяет, что пользователи останутся довольны.

Так, глава мобильного подразделения ZTE и компании Nubia Ни Фей заявил о том, что созданная ими камера под дисплеем обеспечить хорошее качество изображения. В ходе тестирования не было выявлено никаких проблем, и компания даже организовала слепой тест, по результатам которого пользователи не увидели разницы между снимками, выполненными на обычную камеру и на модуль, расположенный под экраном.

 

ZTE: с качеством фото на подэкранную камеру все хорошо – фото 2

 

Обещать можно что угодно. Только реальные тесты коммерческого смартфона позволят оценить самодостаточность новой технологии. А вот когда можно будет оценить разработку ZTE, неизвестно. Компания предпочитает ограничиваться громкими заявлениями, не называя время выхода смартфона.

 

Источник: mydrivers

ZTE
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
ZTE: с качеством фото на подэкранную камеру все хорошо