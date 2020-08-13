ZTE: с качеством фото на подэкранную камеру все хорошо

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Подэкранная камера — новый и ощутимый шаг вперед в истории развития смартфонов. Скорее всего, она станет новым трендом, который подхватят постепенно все без исключения. В этой ситуации крайне важно для имиджа компании, кто станет пионером и первым выведет на рынок коммерческий аппарат с новой разработкой. Вчера ZTE торжественно заявила, что первым будет ее смартфон.

Естественно, что многих интересует качество фотографий, созданных на подэкранную камеру. Если сама Samsung бьется над этой технологией уже несколько лет и не может добиться оптимального результата, то получится ли у ZTE? Китайская компания уверяет, что пользователи останутся довольны.

Так, глава мобильного подразделения ZTE и компании Nubia Ни Фей заявил о том, что созданная ими камера под дисплеем обеспечить хорошее качество изображения. В ходе тестирования не было выявлено никаких проблем, и компания даже организовала слепой тест, по результатам которого пользователи не увидели разницы между снимками, выполненными на обычную камеру и на модуль, расположенный под экраном.

Обещать можно что угодно. Только реальные тесты коммерческого смартфона позволят оценить самодостаточность новой технологии. А вот когда можно будет оценить разработку ZTE, неизвестно. Компания предпочитает ограничиваться громкими заявлениями, не называя время выхода смартфона.

Источник: mydrivers