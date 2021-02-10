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ZTE Axon 40 рассекречен полностью

23.02.2022 345 0

По части «железа» флагман, а к основной камере есть вопросы

ZTE готовится представить новую линейку флагманов Axon 40. Предполагается, что помимо базовой версии компания выпустит ZTE Axon 40 Pro. Скорее всего, презентация состоится в марте и перед ее проведением новинкам еще предстоит пройти процедуру сертификации. ZTE Axon 40 уже успел получить сертификат TENAA.

 

ZTE Axon 40 рассекречен полностью – фото 1

 

Сообщается, что габариты корпуса составили 163,37х75,88х8,56 мм при весе 199,9 грамм. Внутри установили аккумулятор емкостью 5000 мАч и предложат быструю зарядку мощностью 66 Вт. ZTE Axon 40 оснастили 6,67-дюймовым OLED-дисплей разрешением FullHD+, аппаратной платформой Snapdragon 8 Gen 1, 6/8/12/16 Гб оперативной памяти, 128/256/512 Гб постоянной и в топовой версии предложат 1 ТБ.

 

Смартфон получил дисплейный сканер отпечатков пальцев, фронтальную камеру на 44-мегапикселя и тройную тыльную камеру с ключевым сенсором на 64-маегапикселей. Ассистировать ему станут датчики на 8 Мп и 5 Мп. Поставляться ZTE Axon 40 должен с операционной системой Android 12. Напомним, что сейчас компания готовится к анонсу линейки Nubia Z40, где Pro-версия должна стать продвинутым камерофоном.

 

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Источник: nashvillechatterclass

ZTE Axon 40
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.02.2022

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ZTE Axon 40 рассекречен полностью