ZTE Axon 40 рассекречен полностью

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По части «железа» флагман, а к основной камере есть вопросы

ZTE готовится представить новую линейку флагманов Axon 40. Предполагается, что помимо базовой версии компания выпустит ZTE Axon 40 Pro. Скорее всего, презентация состоится в марте и перед ее проведением новинкам еще предстоит пройти процедуру сертификации. ZTE Axon 40 уже успел получить сертификат TENAA.

Сообщается, что габариты корпуса составили 163,37х75,88х8,56 мм при весе 199,9 грамм. Внутри установили аккумулятор емкостью 5000 мАч и предложат быструю зарядку мощностью 66 Вт. ZTE Axon 40 оснастили 6,67-дюймовым OLED-дисплей разрешением FullHD+, аппаратной платформой Snapdragon 8 Gen 1, 6/8/12/16 Гб оперативной памяти, 128/256/512 Гб постоянной и в топовой версии предложат 1 ТБ.

Смартфон получил дисплейный сканер отпечатков пальцев, фронтальную камеру на 44-мегапикселя и тройную тыльную камеру с ключевым сенсором на 64-маегапикселей. Ассистировать ему станут датчики на 8 Мп и 5 Мп. Поставляться ZTE Axon 40 должен с операционной системой Android 12. Напомним, что сейчас компания готовится к анонсу линейки Nubia Z40, где Pro-версия должна стать продвинутым камерофоном.

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Источник: nashvillechatterclass