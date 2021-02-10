ZTE не угомонится: компания анонсировала новую серию флагманов

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ZTE анонсировала смартфоны серии ZTE Blade A41. Семейство состоит из трех устройств: ZTE Blade A41, ZTE BLade A41 Ultra и ZTE BLade A41 Ultra Extreme Edition.

Правда, это не совсем самобытные устройства. Они являются практически полными копиями представленных ранее ZTE Axon 40 Pro, Nubia Z40 Pro и ZTE Axon 40 Ultra соответственно. Единственными отличиями «новинок» стал чип шифрования, предназначенный для улучшенной защиты данных пользователя.

В остальном же, смартфоны полностью повторяют вышеуказанных устройств, потому не вижу смысла повторять их характеристики. Скажу лишь, что две старшие модели являются полноценными флагманами, построенными на топовом процессоре этого года Snapdragon 8 Gen1, а младшая получит среднего уровня Snapdragon 870. Самая старшая версия также получила нашумевшую систему камер от ZTE Axon 40 Ultra c тремя датчиками по 64 Мп каждый.

Цена и дата старта продаж смартфонов остается неизвестной. Интересно, что раньше в рамках серии ZTE Blade выпускались исключительно бюджетные и среднего уровня устройства, потому довольно необычно видеть здесь флагманы.

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Источник: tudocelular﻿