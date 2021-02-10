ZTE возродит линейку Nubia Z

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На рынке вновь появятся модели семейства Nubia Z

Когда-то в модельном ряду Nubia тон задавала серия Z, в рамках которой вышло несколько годных мобильников, ставших объектом наших обзоров. Но впоследствии компания отказалась от ее развития и сконцентрировалась исключительно на выпуске геймерских смартфонов под маркой Red Magic. Последней моделью семейства Z стал Nubia Z20, который появился летом 2019 года и это был флагман с Snapdragon 855+ на борту.

И вот неожиданно глава ZTE Ни Фей заявил о намерении компании возродить линейку Z. Увы, каких-то подробностей о будущей новинке он сообщать не стал. Единственное, что стало понятно из его слов, так это то, что в рамках серии выйдет несколько устройств, которые принесут с собой сюрпризы в области быстрой зарядки, автономности, оптимизации интерфейса и камер. Возможно, первый аппарат возрожденной линейки представят уже в мае.

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На уровне предположений говорят о том, что компания выпустит Nubia Z21 или Nubia Z30, который получит флагманский чип Snapdragon 888. Не исключено, что в рамках этой линейки выйдет складной мобильник. Ждем больше подробностей о новинках, чтобы понять, что на этот раз задумала ZTE и удастся ли ей возродить былую славу Z-серии.

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Источник: gizmochina