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108 Мп камеру Redmi Note 11 Pro показали в действии

26.10.2021 507 0

Компания хватается фотовозможностями Redmi Note 11 Pro

До презентации серии Redmi Note 11 остается всего пара дней. Но ни проходит и дня, чтобы о новинках не говорили. Причем инфоповоды подкидывает сама компания, публикуя тизеры, раскрывающие особенности устройств. Так, на днях было подтверждено наличие быстрой 120 Вт зарядки, а сегодня пришло время рассказать о камере.

 

108 Мп камеру Redmi Note 11 Pro показали в действии – фото 1

 

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Компания опубликовала промо-плакат со смартфоном, где можно не только заметить, как оформлен блок камеры, но и гордую надпись, что тут установлен датчик на 108-мегапикселей. Ожидается, что такой сенсор станет частью Redmi Note 11 Pro+. А чтобы пользователи не сомневались, что он сможет создавать достойные фоточки, показали пример снимка вечернего мегаполиса, который создан на камеру смартфона.

 

108 Мп камеру Redmi Note 11 Pro показали в действии – фото 2

 

Напомним, что премьера Redmi Note 11 пройдет 28 октября. Известно, что базовая модель получит IPS-экран, а Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ удостоятся OLED-матриц. Все три новинки получат чипы от MediaTek, стереодинамики с настройкой JBL, 3,5 мм разъем для наушников, быструю зарядку мощностью от 33 Вт до 120 Вт. Ценник на устройства серии Redmi Note 11 будет стартовать с отметки $187 и достигнет $391 за топовую модификацию Redmi Note 11 Pro+.

 

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Источник: ithome

Redmi Note 11 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.10.2021

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108 Мп камеру Redmi Note 11 Pro показали в действии