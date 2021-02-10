108 Мп камеру Redmi Note 11 Pro показали в действии

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Компания хватается фотовозможностями Redmi Note 11 Pro

До презентации серии Redmi Note 11 остается всего пара дней. Но ни проходит и дня, чтобы о новинках не говорили. Причем инфоповоды подкидывает сама компания, публикуя тизеры, раскрывающие особенности устройств. Так, на днях было подтверждено наличие быстрой 120 Вт зарядки, а сегодня пришло время рассказать о камере.

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Компания опубликовала промо-плакат со смартфоном, где можно не только заметить, как оформлен блок камеры, но и гордую надпись, что тут установлен датчик на 108-мегапикселей. Ожидается, что такой сенсор станет частью Redmi Note 11 Pro+. А чтобы пользователи не сомневались, что он сможет создавать достойные фоточки, показали пример снимка вечернего мегаполиса, который создан на камеру смартфона.

Напомним, что премьера Redmi Note 11 пройдет 28 октября. Известно, что базовая модель получит IPS-экран, а Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+ удостоятся OLED-матриц. Все три новинки получат чипы от MediaTek, стереодинамики с настройкой JBL, 3,5 мм разъем для наушников, быструю зарядку мощностью от 33 Вт до 120 Вт. Ценник на устройства серии Redmi Note 11 будет стартовать с отметки $187 и достигнет $391 за топовую модификацию Redmi Note 11 Pro+.

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Источник: ithome