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Redmi Smart Band Pro: в полку доступных фитнес-браслетов прибудет

25.10.2021 546 2

Redmi представит 28 октября смарт-браслет Smart Band Pro

Xiaomi делает все, чтобы привлечь внимание пользователей к своей будущей презентации, которая пройдет 28 октября. Фанаты и поклонники высоких технологий осведомлены, что в этот день состоится анонс серии Redmi Note 11, а также компания покажет смарт-часы Redmi Watch 2. Если вы думали, что состав участников уже полностью оглашен, то вы ошибаетесь.

 

Redmi Smart Band Pro: в полку доступных фитнес-браслетов прибудет – фото 1

 

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По информации авторитетного издания Winfuture, 28 октября компания также представит фитнес-браслет Redmi Smart Band Pro. Новинка должна стать своеобразным ответом на выход Huawei Watch Fit и доберется до рынка Европы. По сути это будет доступный фитнес-трекер с рядом фишек умных часов.

 

Redmi Smart Band Pro: в полку доступных фитнес-браслетов прибудет – фото 2

 

О функционале и техническом оснащении Redmi Smart Band Pro, ничего неизвестно. А вот взглянуть на гаджет уже можно. В сеть слили промо-изображения фитнес-браслета, которые указывают на то, что визуально новинка смахивает на вытянутые Apple Watch. Судя по изображениям, ремешок тут силиконовый и внутренняя часть часов выполнена из пластика. Здесь же на тыльной стороне находятся два контакта для зарядки аккумулятора. Обращает на себя внимание отсутствие механических клавиш для управления.  

 

Redmi Smart Band Pro: в полку доступных фитнес-браслетов прибудет – фото 3

 

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Источник: winfuture

Redmi Smart Band Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.10.2021

Комментарии

Крикун Роман 0
Есть смысл покупать только если там Трансфлективный ЖК-дисплей
25.10.2021 21:58
Tele Phab 0
Крикун Роман, чепуха. Амолед на ВергеЛайт 28 дней. Бип выкинул.
25.10.2021 23:21

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Redmi Smart Band Pro: в полку доступных фитнес-браслетов прибудет