Redmi Smart Band Pro: в полку доступных фитнес-браслетов прибудет

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Redmi представит 28 октября смарт-браслет Smart Band Pro

Xiaomi делает все, чтобы привлечь внимание пользователей к своей будущей презентации, которая пройдет 28 октября. Фанаты и поклонники высоких технологий осведомлены, что в этот день состоится анонс серии Redmi Note 11, а также компания покажет смарт-часы Redmi Watch 2. Если вы думали, что состав участников уже полностью оглашен, то вы ошибаетесь.

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По информации авторитетного издания Winfuture, 28 октября компания также представит фитнес-браслет Redmi Smart Band Pro. Новинка должна стать своеобразным ответом на выход Huawei Watch Fit и доберется до рынка Европы. По сути это будет доступный фитнес-трекер с рядом фишек умных часов.

О функционале и техническом оснащении Redmi Smart Band Pro, ничего неизвестно. А вот взглянуть на гаджет уже можно. В сеть слили промо-изображения фитнес-браслета, которые указывают на то, что визуально новинка смахивает на вытянутые Apple Watch. Судя по изображениям, ремешок тут силиконовый и внутренняя часть часов выполнена из пластика. Здесь же на тыльной стороне находятся два контакта для зарядки аккумулятора. Обращает на себя внимание отсутствие механических клавиш для управления.

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Источник: winfuture