11 августа большой день для Xiaomi. Анонс Xiaomi Mi 10 Pro + и Redmi K30 Ultra?

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Знатоки истории Xiaomi знают, что компания была основана 10 лет назад. Официальная дата рождения бренда — 6 апреля. В этом году пандемия коронавируса не позволила компании устроить празднества по случаю юбилея в апреле. Но все же Xiaomi решила отметить это событие и устроит пресс-мероприятие, посвященное 10-летию компании.

Xiaomi расскажет о своих достижениях

Сегодня глава Xiaomi Лэй Цзюнь заявил о том, что 11 августа он выступит с первой своей публичной речью. Естественно, что в своем докладе он расскажет о том, что уже удалось достигнуть компании и тех целях, которые она наметила для себя на следующее десятилетие деятельности. Но, пожалуй, главным событием станет не доклад под девизом «выше, быстрее, сильнее», а новые продукты. В частности, Лэй Цзюнь заявил, что «команда приготовила несколько шедевров к 10 годовщине для всех, кто хочет увидеть достижения компании». Он явно намекает на анонс новых продуктов и премьера Xiaomi Mi 10 Pro + как нельзя лучше вписуется в масштаб и значимость мероприятия.

Покажет эволюцию на примере новинок

По крайней мере, инсайдеры уверены, что 11 августа состоится премьера прокаченной версии флагмана. О самом смартфоне известно, что он предложит 120-герцовый AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 865/865+, многомодульную камеру и быструю зарядку мощностью 100/120 Вт.

Есть также предположение, что 11 августа компания выкатит еще один топовый продукт — Redmi K30 Ultra. По информации сайта TENAA, это будет аппарат на базе Dimensity 1000+, с 6/8/12 Гб оперативки и флеш-накопителем до 512 Гб, селфи-камерой на 20 Мп, аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой и многокомпонентной тыльной камерой, где главный датчик должен быть разрешением 64 Мп. Одной из фишек новинки станет большой 6,67-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц.

Источники: mydrivers, mydrivers