11.11 начато! OnePlus Nord 3 – почти флагман с топовым Dimensity 9000 5G, камерой Sony IMX890 и 16 GB оперативной памяти всего от 12 790

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Флагманские характеристики за минимальные деньги

OnePlus славится своими смартфонами "ТОП за свои деньги" и сегодняшний наш гость не исключение. OnePlus Nord 3 получил фирменный дизайн со сдвоенными стеклами и двойным расположением камер по кругу. Телефон официально соответствует стандарту защиты от пыли и брызг IP54, что для компании большой шаг.

Экран Fluid AMOLED стал большим, более быстрым и ярким, по сравнению с предшественником, – это 6,74-дюймовая панель с динамической частотой обновления 120 Гц, 10-битной глубиной цвета, отзывом на ощупь до 1000 Гц и поддержкой HDR10+.

Смартфон получил флагманский Dimensity 9000 5G, показывающий себя не только хорошо, а выводящий смартфон, по сравнению с предшественником на новый уровень.

Тройная камера на задней панели – это основная камера OIS на 50 Мп, сверхширокоугольная на 8 Мп и макрокамера на 2 Мп. Основная камера полагается на высококлассный сенсор Sony IMX890, позволяющий смартфону делать непревзойденные фотографии и видео. А новая аппаратная платформа позволила снимать видео с разрешением 4K при 60 кадрах в секунду.

OnePlus Nord 3 также оснащен стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, большим аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт и работает на Android 13. Компании OnePlus действительно удалось выпустить отличный среднебюджетный смартфон, который по многим параметрам приблизился к более дорогим моделям. В первую очередь это мощный процессор, отличный модуль камеры, с большим и качественным AMOLED-дисплеем. На нем можно смотреть фильмы и YouTube, запускать последние игры, листать соцсети и создавать отличные кадры. Фактически в OnePlus получился отличный универсальный смартфон в среднем ценовом классе. Приобрести смартфон можно по ссылке ниже:

OnePlus Nord 3 5G 16/256 GB - 12 790 грн ($342﻿).



