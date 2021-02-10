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Бюджетный китайский бренд Blackview не перестает радовать фанатов новыми моделями. На этот раз состоялся анонс смартфона Blackview B7100 с аккумулятором на 13000 мАч и Blackview BV5200 с продвинутой камерой. Также покажут смартфон Oscal C80 (суббренд Blackview), который сможет похвастаться 50-мегапиксельной камерой от Samsung и экраном с частотой обновления 90 Гц. Оформить предзаказ на новинки вы сможете уже 14 сентября.

Краткий обзор Blackview BV7100, BV5200 и Oscal C80

Рассмотрим основные характеристики анонсированных смартфонов. Главное преимущество Blackview BV7100 заключается в огромном аккумуляторе на 13000 мАч. Производитель заявляет, что в режиме ожидания телефон продержится на одном заряде около 48 дней. Устройство поддерживает режим «В перчатках», который подойдет пользователям, находившимся в экстремальных условиях.

«Сердцем» Blackview BV7100 является процессор MediaTek Helio G85. Объем оперативной памяти можно увеличить до 10 ГБ, используя специальную технологию. Еще заявлена 12-мегапиксельная основная камера, модуль NFC и фирменная прошивка Doke OS 3.0, построенная на базе Android 12. Для покупки Blackview BV7100 переходите по этой ссылке. Пользователи, оформившие предзаказ, смогут приобрести новинку всего за 179 долларов.

Следующая модель – Blackwiew BV5200, обойдется всего в 99 долларов (опять же, если вовремя оформить предзаказ). Фишка данного смартфона заключается в прокаченной основной камере, использующей алгоритмы ArsSoft. Телефон оснащен процессором MediaTek Helio A22, 4 Гб ОЗУ с возможностью добавления еще 3 ГБ, 32 ГБ ПЗУ и слотом для карты-памяти до 1 ТБ. Оформить предзаказ можно здесь.

Третья новинка называется Oscal C80. Это смартфон, выпущенный суббрендом Blackwiew. Устройство также относится к ультрабюджетному сегменту. На борту установлен процессор UNISOC T606, есть 8 ГБ ОЗУ с возможностью добавления еще 6 ГБ. Объем постоянного накопителя составляет 128 ГБ + поддерживается карта памяти до 1 ТБ.

6,5-дюймовый экран Oscal C80 обновляется с частотой 90 Гц. Установлена основная 50-мегапиксельная камера Samsung. Емкость батареи – 5180 мАч, присутствует быстрая 18-ваттная зарядка. Смартфон продается на AliExpress. Есть возможность приобрести его всего за 109 долларов.

Судя по характеристикам, анонсированные смартфоны могут смело стать королями ультрабюджетного сегмента. Первые две новинки заинтересуют пользователей, которым нужен бюджетный ударопрочный телефон. А модель Oscal C80 отлично подойдет для повседневного использования.