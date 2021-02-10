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1MORE PistonBuds Pro: солидные наушники с шумодавом и без переплаты

21.02.2022 484 0

Наушники 1MORE PistonBuds Pro понравятся тем, кто ищет варианты в доступном сегменте, предпочитает вариант затычек и рассчитывает услышать весьма приличное звучание. Они выдают звук достойного качества и долго работают без подзарядки. В общем, 1MORE PistonBuds Pro — это рабочий вариант взять себе приличные наушники за минимальный прайс.

 

1MORE PistonBuds Pro: солидные наушники с шумодавом и без переплаты – фото 1

 

Визуально гарнитура — классика формата TWS в черном или белом цвете.  Кейс в меру компактный, округлой формы и плоскими гранями сверху и снизу. Масса каждого наушника составила 4,5 грамма и защищен от брызг по классу IPX5. Внутри 1MORE PistonBuds Pro установлен чип Airoha 1562A и 10-миллиметровые излучатели с титановой диафрагмой. Компания декларирует воспроизведение басов в диапазоне 20–20000 Гц. На максимальной громкости не проявляются искажения, неплохо проработаны средние и высокие частоты.

 

1MORE PistonBuds Pro: солидные наушники с шумодавом и без переплаты – фото 2

 

Фирменная особенность 1MORE PistonBuds Pro — технология активного шумоподавления QuietMax с уменьшением шума до 38 дБа. За ее работу отвечают 4 микрофона (по парочке в одном наушнике) и алгоритм нейронного шумодава DNN. При этом система ANC работает не только в режимах включен-выключен, но и предлагает три режима для настройки работы шумодава: мощный (пригодится в зданиях аэропортов и ж/д вокзалов), прозрачности (прослушивать треки и слышать окружающие звуки) и устойчивый к ветру для тех, кто предпочитает слушать музыку во время пробежки или при прогулках на велосипеде.

 

1MORE PistonBuds Pro: солидные наушники с шумодавом и без переплаты – фото 3

 

Весьма неплохие акустические способности 1MORE PistonBuds Pro проявляются снизить задержку до 90 мс во время игрового процесса. В списке доступных подключений значится Bluetooth 5.2,  имеется поддержка кодеков SBC и AAC, а зарядный кейс получил порт USB Type-C.

 

Подключение 1MORE PistonBuds Pro к смартфону происходит после открытия зарядного кейса и за этот отвечает датчик приближения. При извлечении наушников из ушей, воспроизведение приостанавливается и возобновляется стоит только их вернуть в ушные раковины.

 

Еще одна причина присмотреться к 1MORE PistonBuds Pro — продолжительность работы. Компания декларирует до 30 часов работы на одном заряде с учетом зарядного кейса при выключенном шумодаве и до 20 часов — при его активации. Всего 5 минут зарядки достаточно, чтобы получить один час прослушивания музыки.

 

1MORE PistonBuds Pro: солидные наушники с шумодавом и без переплаты – фото 4

 

Наушники сегодня поступили в продажу и для жителей России они доступны со скидкой по цене 3 159 рублей (купон продавца 393₽  + промокод STOPZIMA300).

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1MORE PistonBuds Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.02.2022

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1MORE PistonBuds Pro: солидные наушники с шумодавом и без переплаты