1MORE PistonBuds Pro: солидные наушники с шумодавом и без переплаты

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Наушники 1MORE PistonBuds Pro понравятся тем, кто ищет варианты в доступном сегменте, предпочитает вариант затычек и рассчитывает услышать весьма приличное звучание. Они выдают звук достойного качества и долго работают без подзарядки. В общем, 1MORE PistonBuds Pro — это рабочий вариант взять себе приличные наушники за минимальный прайс.

Визуально гарнитура — классика формата TWS в черном или белом цвете. Кейс в меру компактный, округлой формы и плоскими гранями сверху и снизу. Масса каждого наушника составила 4,5 грамма и защищен от брызг по классу IPX5. Внутри 1MORE PistonBuds Pro установлен чип Airoha 1562A и 10-миллиметровые излучатели с титановой диафрагмой. Компания декларирует воспроизведение басов в диапазоне 20–20000 Гц. На максимальной громкости не проявляются искажения, неплохо проработаны средние и высокие частоты.

Фирменная особенность 1MORE PistonBuds Pro — технология активного шумоподавления QuietMax с уменьшением шума до 38 дБа. За ее работу отвечают 4 микрофона (по парочке в одном наушнике) и алгоритм нейронного шумодава DNN. При этом система ANC работает не только в режимах включен-выключен, но и предлагает три режима для настройки работы шумодава: мощный (пригодится в зданиях аэропортов и ж/д вокзалов), прозрачности (прослушивать треки и слышать окружающие звуки) и устойчивый к ветру для тех, кто предпочитает слушать музыку во время пробежки или при прогулках на велосипеде.

Весьма неплохие акустические способности 1MORE PistonBuds Pro проявляются снизить задержку до 90 мс во время игрового процесса. В списке доступных подключений значится Bluetooth 5.2, имеется поддержка кодеков SBC и AAC, а зарядный кейс получил порт USB Type-C.

Подключение 1MORE PistonBuds Pro к смартфону происходит после открытия зарядного кейса и за этот отвечает датчик приближения. При извлечении наушников из ушей, воспроизведение приостанавливается и возобновляется стоит только их вернуть в ушные раковины.

Еще одна причина присмотреться к 1MORE PistonBuds Pro — продолжительность работы. Компания декларирует до 30 часов работы на одном заряде с учетом зарядного кейса при выключенном шумодаве и до 20 часов — при его активации. Всего 5 минут зарядки достаточно, чтобы получить один час прослушивания музыки.

Наушники сегодня поступили в продажу и для жителей России они доступны со скидкой по цене 3 159 рублей (купон продавца 393₽ + промокод STOPZIMA300).

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