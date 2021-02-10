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200 Мп — новый рубеж для смартфона Xiaomi

26.04.2021 1214 1

Xiaomi готовит мобильник с 200 Мп камерой

Xiaomi в числе тех компаний, кто поддерживает гонку мегапикселей. Так, ее Redmi Note 7 Pro в числе первых предложил 48 Мп датчик изображения, позже она выпустила Redmi Note 8 Pro, где установили сенсор на 64 Мп. А в 2019 году компания первой предложила смартфон с 108 Мп камерой и им стал Xiaomi CC9 Pro или Xiaomi Mi Note 10. Теперь, похоже, компания готова сделать следующий шаг и задать новую планку.

 

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Известный сетевой информатор Digital Chat Station сообщил о том, что Xiaomi готовит смартфон, который получит камеру разрешением 200-мегапикселей. Это будет сенсор от Samsung, где размер каждого пикселя составит 0,64 мкм и тут найдет свое применение технология Quad Bayer, которая позволяет объединять несколько соседних пикселей в один большой.

 

200 Мп — новый рубеж для смартфона Xiaomi – фото 1

 

Напомним, что еще в прошлом году появились слухи, что Samsung готовит датчик разрешением 200 Мп. Интересно, что в этом году появились разговоры, что южнокорейский гигант решил притормозить с наращиванием мегапикселей и теперь стоит задача выжать максимум из уже предложенных сенсоров. В рамках этой стратегии Samsung выпустила 50-мегапиксельный сенсор ISOCELL GN2.

 

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Источник: gizmochina

Xiaomi 200 Мп
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.04.2021

Комментарии

Александр Марченко 0
На 108 мп представили ещё в 2019 году,а не в прошлом
26.04.2021 13:56

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200 Мп — новый рубеж для смартфона Xiaomi

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