200 Мп — новый рубеж для смартфона Xiaomi

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Xiaomi готовит мобильник с 200 Мп камерой

Xiaomi в числе тех компаний, кто поддерживает гонку мегапикселей. Так, ее Redmi Note 7 Pro в числе первых предложил 48 Мп датчик изображения, позже она выпустила Redmi Note 8 Pro, где установили сенсор на 64 Мп. А в 2019 году компания первой предложила смартфон с 108 Мп камерой и им стал Xiaomi CC9 Pro или Xiaomi Mi Note 10. Теперь, похоже, компания готова сделать следующий шаг и задать новую планку.

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Известный сетевой информатор Digital Chat Station сообщил о том, что Xiaomi готовит смартфон, который получит камеру разрешением 200-мегапикселей. Это будет сенсор от Samsung, где размер каждого пикселя составит 0,64 мкм и тут найдет свое применение технология Quad Bayer, которая позволяет объединять несколько соседних пикселей в один большой.

Напомним, что еще в прошлом году появились слухи, что Samsung готовит датчик разрешением 200 Мп. Интересно, что в этом году появились разговоры, что южнокорейский гигант решил притормозить с наращиванием мегапикселей и теперь стоит задача выжать максимум из уже предложенных сенсоров. В рамках этой стратегии Samsung выпустила 50-мегапиксельный сенсор ISOCELL GN2.

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Источник: gizmochina