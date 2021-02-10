В копилке ценностей Redmi K40 Gaming Edition прибыло: батарейка и звук

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Redmi K40 Gaming Edition получит самый емкий аккумулятор в серии и звук прокачали силами JBL

Уже завтра состоится премьера игровой версии Redmi K40. В целом это будет схожий с базовой моделью смартфон, у них даже будет примерно одинаковая цена. Redmi K40 Gaming Edition можно будет рассматривать как «косметическую подтяжку» базовой версии серии. А чтобы еще до анонса пользователи могли понимать, какие главные особенности должны, по задумке компании, делать продажи этой модели, она раскрывает ее особенности.

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К списку достоинств в виде мощной аппаратной платформы, быстрой 67-ваттной зарядки и «особому» дизайну можно причислить аккумулятор емкостью 5065 мАч. Сейчас максимальная емкость батарейки, которую предлагают модели семейства Redmi, составляет 5000 мАч. И прибавка в скромные 65 Вт позволит Redmi K40 Gaming Edition взять титул смартфона с самым большим источником питания серии.

Еще одной фишкой новинки станет стереозвук, и компания утверждает, что его прокачали совместно с JBL. Классный штрих, но как в итоге будет звучать Redmi K40 Gaming Edition нужно будет оценить и в сравнении с тем же Xiaomi Mi 11, где настройкой динамиков занимались специалисты Harman Kardon.

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Все подробности о смартфоне мы узнаем уже завтра, не пропустите его анонс, и мы обязательно расскажем о нем.

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Источник: ithome