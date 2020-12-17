2020 год стал годом смартфонов среднего уровня

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Как похорошели смартфоны среднего ценового сегмента в 2020 году и почему их все больше выбирают пользователи

У 2020 года, если смотреть через призму смартфонов, есть свое лицо. Стало очевидным, что индустрия плотно переходит на рельсы 5G и производители породили огромное количество моделей с поддержкой сетей пятого поколения. Весьма скандальная ситуация с Huawei привела к продаже суббренда Honor и беспрецедентному взлету Xiaomi. Мы стали свидетелями продолжающейся гонки мегапикселей и квадрокамеры стали нормой, а также увидели зарождающиеся соревнования «кто больше нарастит мускулов зарядке» и «разгонит герцовку дисплея».

Даже на фоне отчетов аналитиков, которые уверяют нас, что рынок смартфонов упал, на самом деле он продолжает расти. Дело все в том, что срок службы смартфонов увеличивается и уже мало кто приобретает новенький аппарат ежегодно. Мобильников на руках становится все больше и рынок будет расти до тех пор, пока у каждого на планете даже в самой отдаленной африканской деревушке не будет по смартфону.

Флагман — дорого, середняк — оптимально

Еще одна мысль о рынке смартфонов 2020 года заключается в том, что качество дешевых смартфонов повышается и для подавляющего большинства пользователей на первое место при выборе смартфонов выходит цена. Это проявляется в сокращении продаж флагманов в угоду среднему ценовому сегменту. Цена стала решать все, поэтому 2020 год стал годом устройств среднего ценового сегмента, которые основательно похорошели. На рынке заметна тенденция, когда те, кто владел флагманами в последние годы, вдруг начали приобретать модели ниже уровнем. Первое и очевидное желание списать это явление на экономические причины. Мол, в условиях кризиса и пандемии у пользователей стало меньше денег, поэтому люди и выбирают аппараты дешевле. Но не все так однозначно.

Подъем среднего класса

С продажами в среднем ценовом сегменте в 2020 году все сложилось хорошо. Не в последнюю очередь своей популярностью «среднеклассники» обязаны тем, что в них все активнее начали предлагать премиальные функции от топовых устройств. Люди перестали видеть разницу между моделями среднего сегмента и флагманами. Пользователи начали подходить к выбору смартфона с позиции рациональности, он перестал быть вещью статусной и по своим возможностям модели среднего уровня серьезно добавили.

К числу таких фишек можно причислить дисплеи с повышенной частотой обновления. Разгон герцовки стали предлагать не только флагманы, но и модели среднего уровня с ценником ниже $400. В числе таких устройств можно вспомнить OnePlus Nord, Realme 7, Realme 6/6 Pro и Poco X3 NFC.

Второй момент, за которым погнались производители, стала быстрая зарядка. Она не только прогрессирует по скорости, но и по количеству устройств, которые стало возможным «дозаправить» быстро. Если ранее зарядка на 30 Вт была рекордной и ее комплектовали флагманы, то в 2020 году она прописалась в моделях попроще: OnePlus Nord, Redmi Note 9 Pro, Realme 7/7 Pro, Poco M2 Pro и др. аппаратах.

Про 5G и чипы

Внедрение 5G, несмотря на неблагоприятную ситуацию в мире и теорию заговора о причастности коммуникационных технологий пятого поколения к COVID-19, продолжается. За создание смартфонов с поддержкой 5G берутся все. И самое главное — технология проникает и в недорогие аппараты. Весомую лепту в это внесли Samsung, Qualcomm и MediaTek, которые породили немало 5G-чипов. И не только топовых, а и среднего уровня. Одна линейка Dimensity чего стоит. Поэтому доступных устройств с 5G стало много и уже норма, когда смартфон с ценником меньше $500 предлагает поддержку нового стандарта связи.

Хитом же в мире 5G-чипов среднего уровня стал Snapdragon 765G. В итоге мы получили практически целый класс устройств, которые предлагают почти флагманскую производительность и поддержку 5G. Свои аппараты с ним на борту выпустили все крупнейшие вендоры: LG, Samsung, OnePlus, Xiaomi, Samsung, Google, Oppo, Realme, Nokia, Vivo и Motorola.

Зачем платить больше?

В любой сфере всегда будет премиум и суперпремиум сегмент. Здесь главенствующую роль играет имидж, и искусство быть модным. Но «заход» в этот сегмент за очередной новинкой стали делать все меньше пользователей. Причина проста и банальная — рост цен и психологический барьер в $1000 преодолен давно и надолго. Многие стали предпочитать разумный выбор и экономию. Все больше тех, для кого флагманы стали на манер «золотых унитазов» — дорого, богато и красиво, но бессмысленно и чрезмерно. И тут есть логика, модели среднего сегмента хоть и не сильны по части имиджевой составляющей, но они удобны, современны и лишены серьезных изъянов. По соотношению цена/качества они практически оптимальны и сбалансированы.

И самое неприятное, что целый ряд компаний, глядя на А-бренды и на фоне роста собственной популярности, тоже постепенно наглеют и переписывают цены в сторону повышения. Достаточно посмотреть на стоимость современных флагманов Xiaomi и OnePlus.

Именно рост цен на аппараты премиального уровня и стал тем побудительным мотивом для пользователей обратить внимание на устройства подешевле. При этом пересаживаясь со старого и дорогого устройства на смартфоны среднего ценовой категории, они не видят разницы в возможностях, а вот в плане цены — целая пропасть. Если пользователь и подмечает недостатки, то разница в цене быстро заставляет его смириться с ними и фактор экономии тут становится главенствующим.

Ответом на изменения настроений и предпочтений пользователей стало то, что ряд брендов и вовсе отказались в 2020 году выпускать флагманы. Мы говорим о LG и Google, отказавшиеся от выпуска смартфонов на базе флагманской платформы Snapdragon 865. Сам по себе чип дорогой и для большинства его возможности избыточны. Оказалось, что производительности чипов среднего уровня им хватает за глаза.

Еще одной тенденцией 2020 года стало то, что производители взялись за выпуск «доступных флагманов», где предложили максимальную мощность, но в ущерб другим параметрам. Такими компромиссными продуктами стали Samsung Galaxy S20 FE, OnePlus 8 и OnePlus 8T. А в случае с Realme X3 SuperZoom компания провернула другой финт — установила прошлогодний чип Snapdragon 855+, но зато смартфон получил 120-Гц дисплей и камеру с 5-кратным зумом.

Средний класс в 2021 году

Что будет происходить на рынке смартфонов в 2021 году? Производители по-прежнему будут наращивать возможности флагманов, но они все больше будут носить характер косметический и явно необязательных, они не будут предлагать что-то принципиально новое. Тем временем предпочтения пользователей все больше будут давать крен в сторону устройств среднего класса.

Конечно же, нас ждет засилье 5G-смартфонов, и они будут все дешевле, и поддержка сетей пятого поколения доберется и до бюджетных чипов. Так, ранее Qualcomm и MediaTek уже заявляли о том, что выпустят недорогие чипы с поддержкой 5G в рамках 400 серии Snapdragon и Dimensity 6xx.

Второй момент — приличные экраны появятся в доступных моделях и 90-герцовые матрицы станут стандартом. Мы увидим переход от «обычных» фронтальных камер до датчиков под дисплеями. И не обязательно такая фича станет уделом флагманов. С большой долей вероятности она пропишется в моделях среднего класса.

Думаю, что никто не сомневается, что быстрая зарядка станет нормой для смартфонов и в среднем классе ее мощность шагнет за пределы 40 Вт. Естественно, сделают акцент на камерах и вполне приличные объективы пропишутся в устройствах средней руки. И можно утверждать, что средний уровень качества смартфонов вырастет, за каждый вложенный доллар будут предлагать максимум возможного.

Как считаете, следующий год будет скучным в аспекте начинки устройств? Какие аппараты будут доминировать и чего вам не хватает в вашем смартфоне, что производители должны дать вам?