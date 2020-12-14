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Называем лучшие смартфоны 2020 года по версии Andro news

На вопрос в лоб о том, какие лучшие смартфоны 2020 года можно выделить, подобает рассуждать и витиевато говорить, что «многое зависит от ваших предпочтений и бюджета на покупку мобильного устройства». Мы не сторонники подобной стратегии обсуждения темы и четко выделяем из всего многообразия аппаратов 2020 года лучшие варианты для покупки, сбалансированные и «правильные», смартфоны из разряда «я б купил».

Уходящий 2020 год в редакции Andro news прошел под знаком большого количества новинок и количество смартфонов, с которыми удалось познакомиться лично, выросло. Выбрать лучших не составляло большого труда, ведь ярких, запоминающихся моделей на рынке было не так много. Определяя «самых-самых», оценивали привлекательность функций в той или иной модели. А также ориентировались на баланс возможностей и стоимость.﻿

Главное — определяем лучшие смартфоны 2020 года среди устройств различных ценовых категорий, ранжируя их по ценовым сегментам и с оглядкой на характеристики, которые дадут гаджетам еще как минимум год активной «жизни». В нашем рейтинге «самых-самых» есть «кандидат от народа» стоимостью до $150, оптимальное, что можно купить среди моделей с ценником до $500. И называем лучших среди «злых» и технологически заряженных устройств, чья цена перевалила отметку $500 и максимально приблизилась к психологическому рубежу в $1000. Объявляем абсолютных победителей среди Android-смартфонов 2020 года по версии Andro news.

Лучший смартфон стоимостью до $150

Poco M3

В 2020 году не было недостатка в разнообразии бюджетных смартфонов, но не случилось ничего поражающего воображение. Нет аппаратов, которые можно назвать бестселлерами со всех точек зрения, недостатки присутствуют у каждой модели. И это примета нынешнего года для смартфонов всех ценовых сегментов.

В этом классе традиционно сильно выступала Xiaomi, она предлагала максимальную функциональность за минимум цены. Но компания, чьи аппараты раньше были «святыней» всех верующих в приличные смартфоны почти даром, выпустили в этом году «дохлые» модели в серии «просто» Redmi. А лучшие смартфоны в исполнении компании столпились уровнем выше.

Спасать имидж производителя взялся суббренд Poco, который под занавес нынешнего года выкатил Poco M3. И это одно из интересных явлений, которое случилось среди недорогих мобильников в 2020 году. Не самый оптимальный выбор с точки зрения функциональности, но обладающий харизмой, интересным дизайном и рядом сильных сторон, которые позволили нам признать его фаворитом в этом сегменте и включить в топ-10.﻿

Нас привлекли следующие детали в смартфоне:

емкий аккумулятор на 6000 мАч;

с высоким разрешением дисплей;

адекватное железо, которое звезд с неба не хватает, но для бюджетника его способностей предостаточно;

парочка динамиков;

отдельный слот для карт microSD (крайне полезная вещь в наши дни).

Самое приятное в этой истории — это то, что Poco нашли возможным предложить цену в разумных пределах на старте продаж. И все перечисленные детали можно отнести к числу достоинств Poco M3. Поэтому присуждаем этой модели титул лучшего бюджетного смартфона 2020 года в ценовом сегменте до $150.

Правда, без недостатков тут тоже не обошлось: в темное время суток камера снимает так себе, для тяжелых игр Poco M3 малопригоден и NFC-модуль производитель пожадничал добавить.

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Обзор Poco M3

Тест автономности

Лучший смартфон 2020 года стоимостью до $250

Poco X3 NFC

Poco X3 NFC стал главным Android-смартфоном осени, где сделали все, чтобы найти максимальный баланс в среднем сегменте. Здесь отказались от максимальной производительности, предложив ту мощь, которая действительно нужна большинству пользователей. Смартфон держит уровень — конкурентов ему сложно сыскать, сопоставимых по цене за предложенный набор характеристик.

При этом Poco X3 NFC умудряется принести с собой ряд неоспоримых преимуществ в виде хорошей производительности, пристойной автономности и звука, которые умудряются соседствовать с некоторыми яркими недостатками в виде массивных габаритов и посредственных возможностей по части ночной съемки. В наличии мини-джек и NFC. В целом смартфон оставляет приятные ощущения и в нем, прежде всего, радует баланс и это универсально хороший смартфон, где ни одна из характеристик не сделана рекордно крутой в ущерб всему остальному. Это сильный игрок в своем ценовом сегменте.

Почему стоит остановить выбор на Poco X3 NFC:

оптимально настроенный дисплей;

режим 120 Гц;

самобытный дизайн;

автономность + быстрая зарядка;

солидная производительность;

стереодинамики;

неплохая, но не выдающаяся камера;

ИК-порт.

Что может остановить от покупки:

громоздкий и тяжелый корпус;

совмещенный слот для карт microSD;

посредственная съемка в условиях недостаточного внешнего освещения.

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Все о смартфоне

Обзор Poco X3 NFC

Тест автономности

Лучшие смартфоны стоимостью до $350

realme 7 Pro

В этом году гордой и амбициозной компании из Китая исполнилось два года. Бренд-дискаунтер семейства BBK за короткий срок сумел отвоевать солидную долю рынка и ему мы обязаны тем, что Xiaomi не может «почивать на лаврах» и вынуждена каждым новым смартфоном доказывать, кто есть, кто в бюджетном и среднем сегментах.

К числу успешных моделей 2020 года стоит причислить realme 7 pro, где за небольшую сумму средств получаете смартфон с фишками, которые чаще встречаются в более дорогих моделях. В нем радуют многие аспекты: производительность, молниеносная зарядка, не стыдные камеры, а также ряд приятных мелочей вроде подэкранного сканера отпечатков пальцев и стереодинамиков. realme 7 pro вышел «вкусным» смартфоном среднего уровня из мира Android, который с лихвой отрабатывает затраченные на него средства.

Что подкупает и ради чего стоит купить:

AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 600 нит;

функция Always on Display

быстрая зарядка на 65 Вт;

приличная фронталка;

не стыдная тыльная камера;

NFC;

автономность;

дисплейный сканер отпечатков пальцев;

стереодинамики

3,5 мм разъем для наушников;

достаточная производительность.

Что может остановить от покупки:

материалы корпуса (пластик);

AMOLED-экран, ШИМ;

избитый дизайн.

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Тест автономности

Xiaomi Mi 10T Lite

Если вы внимательно следите за деятельностью Xiaomi последний год, то сложно было не заметить, какое большое количество Android-смартфонов компания умудрилась наплодить за это время. Можно вообще охренеть от того, сколько моделей было выпущено и сколько раз Xiaomi пыталась впарить практически один и тот же аппарат, но под другими шильдиками.

Реально доступные смартфоны с максимальными за свой прайс характеристиками теперь обитают в модельных рядах Redmi и Poco, а сама Xiaomi интенсивно накачивает технологические «мышцы» своим моделям, не забывая при этом и отпускать ввысь цены.

Но в портфолио компании все же «произросло что-то хорошее», что можно именовать «золотой серединой» без экономии на спичках и с таким балансом характеристик, который еще стоит поискать — Xiaomi Mi 10T Lite. Для современной Xiaomi это уже редкий случай, когда удалось выпустить относительно недорогой и сбалансированный Android-смартфон. Это прагматичный выбор для тех, кто хочет качественный и добротный смартфон с достаточной производительностью, пристойной камерой и адекватной ценой.

За какие заслуги можно купить Xiaomi Mi 10T Lite:

качественный дисплей;

приятный дизайн;

достаточная производительность;

NFC;

стереодинамики;

автономность.

Причины пройти мимо смартфона:

габариты и вес;

отсутствует зум-объектив;

нет оптической стабилизации;

бесполезная для наших широт поддержка 5G;

отсутствует водозащита;

нет беспроводной зарядки.

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Обзор Xiaomi Mi 10T Lite

Лучшие смартфоны 2020 года с ценником до $500

Poco F2 Pro

«Покофон» вернулся. Такими заголовками пестрили новостные ленты после выхода Poco F2 Pro. Его выпуском компания вновь попыталась выдать максимальную производительность за минимальный прайс. После заметного снижения цены, этот аппарат стал интересным предложением. ﻿Остался и игровой уклон смартфона, но вот ценник на старте продаж уже не казался таким уж шаровым и низким на фоне Pocophone F1. Сама компания гордо заявила, что Poco F2 Pro — это «настоящий убийца флагманов», тогда как Poco F1 был «убийцей флагманов». Разница в позиционировании не существенная, но видимо слово «настоящий» маркетологи посчитали тем многозначительным «пазлом», который сформирует позитивное восприятие от смартфона.

Объективно Poco F2 Pro предложил достаточно мощную цену за свой набор характеристик. Если беспристрастно оценивать совокупность его параметров, рука невольно сама тянется к кошельку. Из него «выпилили» никому не нужные навороты и предложили только самое необходимое. И при этом не забыли реализовать нешаблонный дизайн, выдвижную камеру, яркий дисплей без выреза, солидную автономность и полновесную флагманскую производительность.

Но чтобы «влезть» в заданные ценовые границы, компании пришлось отказаться от большой герцовки дисплея и беспроводной зарядки, посчитать поддержку microSD в смартфоне излишней роскошью, и предложить компромиссную камеру.

Почему стоит приобрести:

мощная аппаратная платформа;

выдвижная фронталка (никаких вырезов и «челок»);

качественный AMOLED дисплей;

ИК-порт и 3,5 мм разъем для наушников;

пристойная макрокамера;

цена (особенно спустя несколько месяцев после старта продаж);

автономность.

Что может заставить отказаться от покупки:

экран не получил повышенную герцовку (не критично, ведь получаем выигрыш в продолжительности работы);

солидный вес;

отсутствие телевика;

нет беспроводной зарядки;

нет полноценной влагозащиты;

нет поддержки microSD;

отсутствие стереодинамиков.

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Обзор Poco F2 Pro

Xiaomi Mi 10T

С выходом серии Xiaomi Mi 10 компания обнаглела и задрала ценник до новых, небывалых для себя высот. Прошло немного времени, и Xiaomi поняла, что стоит поумерить аппетиты. Чтобы охладить пыл тех, кто нещадно бичивал Xiaomi за новую ценовую политику, она вывела на рынок серию Xiaomi Mi 10T, которая стала одной из лучших в портфолио бренда по соотношению цена/качество.

В номинацию лучший смартфон с ценником до $500 мы делегировали «обычный» Xiaomi Mi 10T, который по совокупности характеристик прекрасен и полноценных конкурентов ему сложно сыскать в мире Android. Здесь многие черты кричат «купи меня» и это стоящий аппарат. Выглядит он крайне привлекательно и тут есть все необходимые вещи: высокое быстродействие, пристойные камеры, один из лучших в своем классе дисплеев, емкая батарейка и быстрая зарядка. По сути Xiaomi Mi 10T можно именовать «народным флагманом», который обладает топовым железом и функциональностью, но в нем кое-что умышленно «подрезали», чтобы он не мог составить полноценную конкуренцию «полновесным» флагманам Xiaomi.

Ключевые продающие моменты, которые должны сподвигнуть на покупку:

плоский IPS-дисплей с частотой обновления 144 Гц;

адаптивная матрица, которая самостоятельно подстраивает частоту обновления под отображаемый контент;

аккумулятор емкостью 5000 мАч + зарядка на 33 Вт;

стереодинамики;

отличный вибромотор;

солидная аппаратная платформа;

стильный дизайн;

NFC;

камера с возможностью съемки 8К.

Что не так с Xiaomi Mi 10T:

отсутствует беспроводная зарядка;

нет водозащиты;

IPS, а не AMOLED (субъективные предпочтения) + нет Always on Display

посредственные возможности камеры в условиях плохого внешнего освещения;

отсутствие оптической стабилизации изображения;

бесполезная киллер-фича съемка 8К.

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Лучшие смартфоны 2020 года стоимостью до $700





Xiaomi Mi 10

По совокупности характеристик Xiaomi Mi 10 не дотянул по авторитету и навороченности до «китайского премиума» Xiaomi Mi 10 Pro. Но именно это в итоге и стало одним из преимуществ смартфона, позволившее установить более вменяемый прайс за предложенный набор характеристик. По всем канонам времени в «крутом Xiaomi без излишеств и подешевле» установлена флагманская платформа в тандеме с большим объемом оперативки LPDDR5, изогнутый 90-герцовый дисплей с богатыми настройками. Получился быстрый и качественно созданный смартфон. Для пущей солидности тут предложили быструю энергонезависимую память, достойный звук и не стыдную главную камеру.

Недостатки? В одном из дорогих смартфонов Xiaomi они присутствуют. Для полного счастья Xiaomi Mi 10 все же не хватает ряда черт, вроде водозащиты и оптической стабилизации, характерных для «правильных» Android-флагманов 2020 года. И это вылилось в критику, что компания не видит «берега» в плане ценообразования и у него нет ничего умопомрачительного, чтобы компания так «задирала» цену.

Но, если посмотреть на характеристики объективно, оценить качество исполнения и попытку найти баланс, то становится понятным, что Xiaomi Mi 10 стал интересным кандидатом в топ-10 на покупку за пределами флагманов от А-брендов в 2020 году.

Преимущества:

ладно скроенный корпус;

90-герцовый AMOLED-дисплей;

мощное «железо»;

быстрая память (оперативная и встроенная);

стереозвук;

талантлив по части фото- и видео съемки.

Что не так:

скользкий корпус-мыльница;

уродливая «дырка» под фронталку (но тут дело вкуса);

изогнутый дисплей;

отсутствует водозащита;

нет лотка для карты microSD;

один слот для SIM-карты;

слабый широкоугольный сенсор в тыльной камере;

нет оптической стабилизации изображения;

отсутствует мини-джек.

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OnePlus 8T

Как мы знаем, от прочих китайских брендов OnePlus отличается умом и сообразительностью по части выпуска флагманов. Компания взяла за правило проводить по два анонса в год, где сначала на рынок выходит новое поколение номерного Android-флагмана (а последние два года топовые смартфоны появляются парами). А во второй половине года выходит T-версия, которая обнуляет достижения предшественников.

Новый OnePlus 8T получил ряд улучшений по сравнению с OnePlus 8, но при этом на старте за него просили на $100 меньше. В смартфоне увеличили емкость аккумулятора, выкрутили выше герцовку дисплея, добавили мощности быстрой зарядке и устроили апгрейд камере. У компании получился породистый флагман с хорошим софтом, приличным дисплеем, приемлемой камерой и солидной производительностью.





Но объективно OnePlus 8T не изменил правила игры на рынке и не посягнул на позиции «самого-самого» OnePlus 8 Pro. Он для тех, кто ищет сбалансированный по большинству параметров флагман по демократичной цене. Только не обольщайтесь, ведь за пределами производительности, автономности и качественного дисплея, OnePlus 8T не громит соперников — по качеству фото ему еще далеко до лучших камерофонов на рынке.

Что может подтолкнуть к покупке:

плоский Fluid AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц;

Always-On Display;

могучая аппаратная платформа;

автономность + быстрая зарядка 65 Вт;

OxygenOS 11 на базе Android 11.

Причины пройти мимо:

нет влагозащиты;

скучный дизайн;

отсутствие беспроводной зарядки;

камера не сильная сторона смартфона.

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Тест автономности

Samsung Galaxy S20 FE

Любителей флагманской линейки Galaxy S в мире не мало и в значительной степени благодаря им она продолжительное время остается в топе лучших Android-флагманов. Вот только ответной любви фанатам премиальных устройств не хватало со стороны компании — уж сильно гигант ломил цены на них. Но в последнее время Samsung начала экспериментировать с лайт-версиями флагманов и в нынешнем году вместо Lite-вариации вышел Fan Edition, созданный по заявкам пользователей. И надо отдать должное компании она потрудилась на славу, Galaxy S20 FE получился любопытным во многих аспектах смартфоном.

Инженеры «переобули» дорогостоящий Galaxy S20 в корпус из пластика, заменили Dynamic AMOLED-дисплей на матрицу попроще с меньшим разрешением, предложили фронталку от устройств среднего класса и демонтировали телеобъектив 64 Мп в тыльной камере, предложив телевик на 8 Мп. А вот «железо» оставили нетронутым, установив Exynos 990, зато емкость батарейки нарастили на 500 мАч.

И ведь не скажешь, что в Galaxy S20 FE производитель серьезно сэкономил на покупателях: адекватная начинка, пристойный дисплей, три классные тыльные камеры и недурственная автономность, «приправленная» всеми видами зарядок. Безусловно, это не флагман формата «лучше некуда» — он скорее стал золотой серединой между дорогостоящими премиум-моделями и субфлагманами. В последние годы Samsung была высокомерна и норовила выставлять непомерные цены на флагманы, поэтому не отметить «антикризисный» Galaxy S20 FE по «заявкам фанатов» в особом порядке нельзя.

Достоинства:

водозащита IP68;

120-герцовый AMOLED-дисплей;

флеш-накопитель UFS 3.1;

достаточная производительность;

поддержка Wi-Fi 6;

стереодинамики;

камеры;

беспроводная зарядка;

качественная сборка + многообразная цветовая палитра;

вменяемая цена (по меркам Samsung).

Недостатки:

перегрев и троттлинг (вариант с Exynos 990);

одночастотный GPS;

обычная автономность;

отсутствует DC Dimming;

адекватное соотношение характеристики/цена.

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Лучшие смартфоны с ценой до $1000

OnePlus 8 Pro

В качестве одного из толковых флагманов года на рынке выбор пал на OnePlus 8 Pro. Нужно признать, что OnePlus набила руку в создании топовых смартфонов и, начиная с OnePlus 3, что называется «поперло». Вот и эта модель стала правильным флагманским продуктом, а также оправдывает стоимость. Пусть и не самую низкую, но объективную на фоне прайса на «крутейшие» смартфоны от А-брендов, столпившиеся уровнем выше.

OnePlus 8 Pro олицетворение лучшего, что происходило среди китайских флагманов 2020 года. Потому что здесь мощный Snapdragon 865, солидный объем памяти, один из лучших AMOLED-дисплеев с повышенной герцовкой 120 Гц, стереодинамики, защита IP68 и не стыдные камеры.

Сильные стороны OnePlus 8 Pro:

дисплей;

дизайн;

продолжительное время работы;

тактильная отдача;

производительность;

быстрая и беспроводные зарядки;

влагозащита;

программное обеспечение;

достойные (пусть и не лучшие) камеры.

Но без минусов не обошлось. Что может не понравиться и остановит от покупки:

цену бы поменьше (но снизь ценник, пришлось бы отказаться от некоторых решений);

не лучшая зум-камера;

отсутствие мини-джека;

нет слота для карт microSD;

официально на территории наших стран не доступен.

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Обзор OnePlus 8 Pro + еще обзор

Samsung Galaxy S20+

Пока Apple «долго запрягала» и откладывала выход iPhone 12 из-за коронавирусных проблем, Samsung полным ходом «рубила капусту» на флагманах нового сезона. И такое раздолье для смартфонов серии Galaxy S20 длилось восемь месяцев после их выхода. Базовый вариант серии не дотянул по авторитету и навороченности. В список лучших смартфонов 2020 года Galaxy S20 Ultra не попал из-за маркетингового просчета с 100-кратным зумом, который оказался вещью малополезной. А вот Galaxy S20+ тут присутствует, ведь вышел он всесторонне добротно скроенным флагманом по последнему писку моды без откровенно слабых мест. Естественно, если не брать в расчет модификацию смартфона с Exynos 990.

Это «лимузин олигарха» среди Android-смартфонов 2020 года, в котором есть вообще все. Отличный и яркий дисплей, приличный запас памяти, изогнутый по кромкам для пущей солидности и имиджевости, водостойкость премиальная и основательной автономностью. Стоит ли Galaxy S20+ своих денег? По большинству параметров, выходит, что да. Шикарный звук, матрица, камеры, продолжительность работы, быстрая зарядка, да и с мощностью все неплохо — что еще необходимо?

Не можем назвать смартфон однозначно выгодной и оптимальной покупкой, да и по характеристикам он не стал прорывом. Но если после тестирования смартфона не получается сходу упрекнуть его в серьезных недочетах — это верный признак того, что модель заслуживает внимания и она приблизилась к званию сбалансированной. С чем Samsung и поздравляем.

Но не забывайте, что в Galaxy S20+ экран хорош, но нельзя одновременно получить максимальную четкость и высокую частоту обновления. По камерам в смартфоне тоже все на флагманском уровне, но здесь можно отыскать огрехи. Производительности хватит большинству, кроме тех, кто предпочитает часами залипать в тяжелых играх. Для таких стоит смотреть в сторону вариации с Snapdragon 865.

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Лучший компактный смартфон 2020 года

Google Pixel 4a

Посмотрела Google на успешные попытки Apple создать «дешевые» iPhone, для масс и решила и себе заняться выпуском недорогих и сбалансированных Pixel-фонов. Визуально Google Pixel 4a не цепляет, но у него «чистый» Android с возможностью получения обновлений в первых рядах, а также компактный корпус, который позволяет ему влезть в любой карман. А еще на месте фирменная камера с программными фишками для обработки фото — идеальный вариант камеры всегда под рукой.

Несмотря на ряд спорных решений, Google удалось предложить маленький и комфортный смартфон, который не перегружен лишними функциями, не бравирует большими «мускулами». И при этом он обладает умной и хорошей камерой, которая уверенно чувствует себя практически во всех сценариях съемки и является едва ли не лучшей в деле мобильной фотографии. А еще можно поприветствовать появление варианта смартфона с 128 Гб постоянной памяти, тогда как предшественник предлагал только модификацию с 64 Гб флеш-памяти.

За какие заслуги стоит купить:

пристойная OLED-панель;

«чистый» Android с оперативными обновлениями в течение 3-х лет;

компактность;

практичный корпус;

универсальная и отличная для своего класса камера;

цена.

Что смазало идиллию:

скучный дизайн;

небольшой аккумулятор;

производительность;

отсутствие стереодинамиков;

быстрая зарядка не самая мощная;

одна SIM карта;

нет официальных продаж в наших регионах.

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Обзор Google Pixel 4a

Тест автономности

Итоги 2020 Года

Пандемия, экономическая нестабильность и падение рынка смартфонов. Таким запомнится многим «чумной» 2020 год. Никакой интриги, никаких прорывов по части технологий. В уходящем году было скучновато. Обещания OnePlusворваться в омут доступных моделей и взбаламутить его, так и остались обещаниями — взять наскоком новый для себя сегмент у компании не получилось, пользователи не спешили покупать ее бюджетные модели. Мы стали свидетелями падения с Олимпа Huawei, чей взлет остановили в одном шаге от вершины рейтинга крупнейших производителей смартфонов.

Проседание Huawei открыло двери для прочих брендов и больше всех этим шансом воспользовалась Xiaomi. Рост не в последнюю очередь обеспечили бюджетные аппараты. Тогда как премиальный сегмент остается проблемой для компании, попытки пробиться в элитную категории не принесли ощутимого успеха. Столкнулась она и с вызовом со стороны Realme, ставшая серьезной угрозой для нее на мировом рынке, прежде всего, в сегменте доступных моделей. Этот бренд уже завоевал симпатии в Индии, а также активно расширяет свое присутствие в Индии и Китае. Правда, несмотря на то, что аппараты Realme неплохи по своей сути, но от их однообразия уже тошнит и на голых характеристиках долго компания выезжать не сможет.

После года забвения, достаточно мощно выстрелил Poco, который заявил, что отныне обретает независимость и ему с Xiaomi не по пути (в реальности, скорее всего, все будет в точности до наоборот). В нашем хит параде два смартфона компании оказались в числе лучших из лагеря Android.

Нельзя отрицать, что в топовых смартфонах Samsung «набила руку», но в этом году она дрогнула. Флагманы серии Galaxy S и Galaxy Note были далеки от звания ультимативных и сбалансированных аппаратов. Отсутствие новаций и высокие цены привели к снижению спроса на них. И если бы не падение Huawei и не запоздалый выход iPhone 12, продажи топовых смартфонов Samsung могли бы быть еще более удручающими. В эконом-сегменте южнокорейский гигант по-прежнему выглядит беззубо на фоне китайских брендов, а вот в среднем классе парочка интересных моделей случилась.

В этом году не случился бум складных смартфонов, его перенесли на 2021 год. Компании все еще бьются за возможность отправлять камеры под дисплей и попутно экспериментируют с растягивающимися дисплеями, предлагают дохренище мегапикселей в камерах, увеличивают частоту обновления дисплеев и пытаются убедить всех что наращивание мощности зарядки во благо.

Выбор редакции — это всегда хорошо, но мы хотим знать, что выбираете вы. Поэтому в комментариях вы можете высказать мнение, какую модель считаете наилучшей в том или ином сегменте, а также привести аргументы в пользу сделанного выбора. Готовы, как всегда, выслушать вас. Спасибо. И удачного наступающего года!﻿