250 000 долларов за iPhone 15 Pro Max и Apple Watch Ultra 2! Швейцарская компания Golden Concept создала роскошный набор "Гаджеты миллиардера"

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Всего 250 000 долларов и ты миллиардер

Швейцарская компания Golden Concept, славящаяся своими люксовыми аксессуарами для техники Apple, создала несколько очень интересное: роскошный набор стоимостью 250 000 долларов, включающий iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Ultra 2 и многое другое, и все это усыпано бриллиантами. Набор позиционируется как коллекция "Гаджеты миллиардеров".

Как сообщается, на производство каждого набора уходит более 500 часов, но это для достаточно нишевого рынка. Да, покупатели должны быть в состоянии выложить за него четверть миллиона долларов, но они также не должны считать дизайн вопиющим, и они точно не могут быть из тех, кто захочет обновить свои устройства в следующем году.

"На все более насыщенном рынке роскоши для создания престижа нужно что-то экстраординарное, коллекция Billionaire's Gadgets является именно такой, — комментирует Пуйя Шамсоссадати, генеральный директор и основатель Golden Concept, — Цена, безусловно, эксклюзивна, но она отражает кропотливый труд и высокое мастерство, которые были потрачены на создание этих четырех уникальных изделий и ценность их со временем будет только расти﻿".

Хотя есть определенные сомнения относительно роста ценности на такие девайсы, ведь это прежде всего обычные iPhone или Apple Watch, обладающие свойством устаревать и терять обновления.

"В Golden Concept мы создаем не только предметы роскоши, мы создаем роскошный стиль жизни, — продолжает Шамсоссадати, — и эта коллекция, безусловно, является нашим самым эксклюзивным предложением на сегодняшний день".

Напомним, Apple тоже пробовала себя в роскошном сегменте. С самого начала в 2015 году она продавала золотой Apple Watch Edition, стоивший от $10 000.

Интересно было бы все же увидеть человека, который захочет приобрести такой набор, ведь дизайн достаточно специфический и яркий, что уже не скажешь о цене в 250 000 долларов. Признайтесь, есть среди нас миллиардеры?

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Источник: appleinsider