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250 000 долларов за iPhone 15 Pro Max и Apple Watch Ultra 2! Швейцарская компания Golden Concept создала роскошный набор "Гаджеты миллиардера"

20.10.2023 76 0

Всего 250 000 долларов и ты миллиардер

Швейцарская компания Golden Concept, славящаяся своими люксовыми аксессуарами для техники Apple, создала несколько очень интересное: роскошный набор стоимостью 250 000 долларов, включающий iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Ultra 2 и многое другое, и все это усыпано бриллиантами. Набор позиционируется как коллекция "Гаджеты миллиардеров".

 

apple

 

Как сообщается, на производство каждого набора уходит более 500 часов, но это для достаточно нишевого рынка. Да, покупатели должны быть в состоянии выложить за него четверть миллиона долларов, но они также не должны считать дизайн вопиющим, и они точно не могут быть из тех, кто захочет обновить свои устройства в следующем году.

 

apple

 

"На все более насыщенном рынке роскоши для создания престижа нужно что-то экстраординарное, коллекция Billionaire's Gadgets является именно такой, — комментирует Пуйя Шамсоссадати, генеральный директор и основатель Golden Concept, — Цена, безусловно, эксклюзивна, но она отражает кропотливый труд и высокое мастерство, которые были потрачены на создание этих четырех уникальных изделий и ценность их со временем будет только расти﻿".

 

Хотя есть определенные сомнения относительно роста ценности на такие девайсы, ведь это прежде всего обычные iPhone или Apple Watch, обладающие свойством устаревать и терять обновления.

 

"В Golden Concept мы создаем не только предметы роскоши, мы создаем роскошный стиль жизни, — продолжает Шамсоссадати, — и эта коллекция, безусловно, является нашим самым эксклюзивным предложением на сегодняшний день".

 

apple

 

Напомним, Apple тоже пробовала себя в роскошном сегменте. С самого начала в 2015 году она продавала золотой Apple Watch Edition, стоивший от $10 000.

 

Интересно было бы все же увидеть человека, который захочет приобрести такой набор, ведь дизайн достаточно специфический и яркий, что уже не скажешь о цене в 250 000 долларов. Признайтесь, есть среди нас миллиардеры?

 

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Источник: appleinsider

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 20.10.2023
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250 000 долларов за iPhone 15 Pro Max и Apple Watch Ultra 2! Швейцарская компания Golden Concept создала роскошный набор "Гаджеты миллиардера"