3-нм чип у Huawei будет

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Huawei разрабатывает Kirin 9010 с применением норм 3-нанометрового техпроцесса

США сделали все, чтобы компании Huawei на данный момент не существовало. Америка перекрыла компании доступ как к Android, так и чипам, комплектующим и средствам разработки. В этой ситуации некоторые ожидали, что Huawei сдастся, перестанет бороться за свое будущее. Но этого не случилось, и она даже продолжает проектировать свои процессоры, на перспективу.

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22 апреля компания подала заявку на регистрацию торговой марки Kirin Processor и это говорит о том, что выпуском чипов она планирует и дальше заниматься. Ряд китайских источников говорят о том, что Huawei работает над новым поколением флагманского чипа — Kirin 9010. Ожидается, что выпускаться он будет с применением 3-нанометровой технологии. Создать его планируют до конца нынешнего года.

А вот будут ли его производить — большой вопрос. В любом случае ранее 2022 года к его производству не приступят. Все дело в том, что TSMC еще необходимо доработать новую технологию и массовое производство чипов стартует не ранее следующего года. Возможно, риторика диалога США и Китае изменится, сторонам удастся зарыть топор войны. Там дело и до помилования Huawei дойдет, ей позволят вернуться к полноценной работе на рынке смартфонов. Если все так и сложится, у компании уже будет готов флагманский чип, который можно будет запустить в производство.

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Источник: mydrivers