Опубликовали пресс-фото Huawei P50 Pro

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Показали оформление камеры одного из семейства Huawei P50

Есть у Huawei традиция выпускать весной флагманы серии Р, где «прошка» — это смартфон про камеры, и он выводит фотовозможности устройств Huawei на новый уровень. В этом году семейство Huawei P50 выйдет, но его релиз могли отодвинуть на лето, а все по причине необходимости собраться и соскрести остатки комплектующих, чтобы выпустить что-то действительно толковое.

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По сети уже ходит немало рендеров, которые демонстрируют дизайн новинок серии Huawei P50, но пресс-фото до сегодняшнего дня никто не выкладывал. И вот благодаря вездесущему сетевому информатору @RODENT950, который уже не раз демонстрировал свою осведомленность о еще не представленных продуктах Huawei, в сеть попали пресс-фото одного из семейства Huawei P50.

Акцент на основной камере. Мы уже привыкаем к пониманию того, что серия Huawei P50 получит овальную площадку тыльного модуля, куда впишут две окружности с датчиками изображения. В данном случае мы видим четыре сенсора, три из которых вписаны в верхний круг, а в нижний отправили перископ и светодиодную вспышку. Обратим внимание, что вспышки тут две и вторая вынесена за пределы двух окружностей.

Рискнем предположить, что нам показали Huawei P50 Pro, которому приписывают чип Kirin 9000, OLED-дисплей диагональю 6,6 дюйма с частотой обновления 120 Гц, водозащиту IP68, ОС HarmonyOS 2.0 и быструю зарядку мощностью 66 Вт.

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Источник: twitter