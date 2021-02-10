36 штатов инициировали судебное преследование Google

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По их мнению, Google Play — это монополия и она должна быть разрушена

Наверное, вы в курсе того, что отношения студии Epic Games и Apple далеки от идеальных. Первая подала в суд на концерн из Купертино, посчитав, комиссию в App Store в 30% грабежом, и вообще Apple подлый монополист, чье состояние строится на том, что он является хозяином платформы и магазина приложений. Не избежала обвинений в стяжательстве и Google, а теперь и вовсе ее зовут в суд ответить за монополию.

Пришло сообщение, что прокуроры 36 штатов США объединились против Google, обвиняя ее в монополии на просторах Google Play. Они подготовили иск, в котором обвинили поисковый гигант в том, что он нарушает антимонопольное законодательство США. Они видят нарушение в том, что компания заставляет разработчиков приложений в большинстве случаев использовать платежную систему Google Pay. Они хотят, чтобы у создателей софта и собственно самих пользователей было право выбора.

Среди прочего прокуроры считают, что комиссия 30% с разработчиков софта за транзакции внутри приложений — это жирно. Оброк весомый и для небольших студий непосильный. Но многие вынуждены соглашаться, ведь Google Play крупнейшая площадка софта для Android и здесь есть шанс продать свой продукт. На данный момент фирменный магазин Google контролирует 90% рынка Android-приложений, тогда как ни один другой магазин не занимает более 5%.

Нападки санкционированы самим государством, а все для того, чтобы изменить правила игры на рынке приложений. Google придется изрядно попотеть, чтобы отбить их. Почти наверняка компания займет позицию, что она, не жалея сил выстраивает свою экосистему и платежную систему, где безопасность и неприкосновенность приватности ставятся превыше всего. Слишком много сил и времени потрачено на создание магазина приложений, и она вправе зарабатывать на том, что предоставила платформу для софта сторонним разработчикам. Создатели же приложений хотят пользоваться всеми преимуществами Play Market и не платить за это.

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Источники: androidauthority