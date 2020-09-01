5-нм чип никому не нужен? MediaTek вынуждена отказаться от новаций

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MediaTek отложила создание 5-нм процессора

Не позавидуешь тем компаниям, которые попали в немилость США. Они будут преданы анафеме, и Америка не успокоится до тех пор, пока она их не уничтожит или они не сдадутся на милость победителя, будут полностью подчинены. В роли изгоя вот уже больше года выступает Huawei и осталось пару недель до того момента, как СМИ известят, что настал час Х — запрет на поставку в ее адрес чипов и комплектующих к ним вступил в силу.

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Но в этой войне пострадает не только Huawei, но и другие компании, включая американские. Политика бьет и по бизнесу MediaTek, у которой были все шансы неплохо заработать на поставках процессоров для смартфонов Huawei. Теперь из-за нового раунда санкций тайваньскому чипмейкеру остается уповать на милость Министерства торговли США, которое будет решать выдавать ли MediaTek лицензию на право сотрудничества с китайской компанией или нет. Думаю, что чиновники изрядно затянут рассмотрение заявки и найдут причины даже формальные, чтобы воспрепятствовать продолжению сотрудничества.

В этой ситуации MediaTek приходится не только корректировать свои финансовые показатели, но и менять планы по части развития технологий. Появилась информация, что чипмейкер отложил разработку 5-нанометрового чипа. Ускорение планов по освоению нового техпроцесса было связано с необходимостью удовлетворить потребности Huawei во флагманских чипах.

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Но новый виток санкций и ситуация на рынке вынудили MediaTek отложить выпуск 5-нм процессора. На фоне успехов TSMC и Samsung, которые уже освоили 5-нм техпроцесс, для MediaTek это практически откат назад и затормозит ее развитие.

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Источник: gizchina