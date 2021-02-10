5 причин для покупки Сяоми Редми Ноут 13 Про Плюс: обзор основных преимуществ

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Флагман — не обязательно дорогой. Крутую «начинку» можно получить за адекватные деньги. Сяоми знает, как удачно скомпоновать железо и при этом сохранить цену на адекватном уровне. Продвинутый телефон Сяоми Редми Ноут 13 Про Плюс — тому доказательство.

Он сочетает в себе передовые фишки:

Ультрамодную тройную камеру,

большой аккумулятор,

ИК-порт для дистанционного управления бытовой техникой,

восьмиядерный процессор МедиаТек с топовой тактовой частотой и высокой энергоэффективностью.

Уже за эти преимущества в смартфон можно влюбиться. Однако также есть веские аргументы в пользу его покупки.

Экран

Диагональ 6,67 дюйма нередко встречается среди фаблетов премиального класса. Она удобна тем, что позволяет эффективно использовать полезное пространство для отображения интерфейса. Возможно одноручное и двуручное управление — в зависимости от используемых настроек.

Обтекаемая изогнутая форма делает экран безграничным. Вырез под фронтальную камеру миниатюрный, он не отвлекает от просмотра контента или работы в приложениях.Частота обновления, как подобает флагману, до 120 Гц.

При этом доступны гибкие настройки, которые позволяют вручную контролировать нагрузку на батарею и экспериментальным путем подбирать комфортную плавность картинки. AMOLED-матрица с высокой плотностью пикселей обладает реалистичной, точной цветопередачей. Материал Corning Gorilla Glass Victus содержит в целостности экран.

Богатая комплектация

В 2024 году комплектацию, которая помимо зарядного кабеля включает дополнительные аксессуары, можно считать роскошью.

В коробке с Redmi Note 13 Pro+ находятся полезные инструменты и приспособления:

Силиконовый чехол;

зарядный адаптер;

провод для зарядки;

скрепка для изъятия лотка сим-карты;

документация, подтверждающая оригинальность.

Камера будущего

Тройной камерой вряд ли можно кого-то удивить. Но если основной ее датчик с разрешением 200 Мегапикселей, несомненно, это приятно. В тандеме с передовым объективом есть вспомогательные — для макро и съемки под сверхшироким углом.

«Трио» поддерживает технологии искусственного интеллекта и задействует все ресурсы смартфона для качества снимков и видео.

Рекордная скорость зарядки

Разряжается смартфон довольно медленно. При стандартных сценариях использования (без продолжительных пиковых нагрузок) достаточно заряжать его 1 раз в сутки. Мобильные игры съедают заряд быстрее — примерно за 9 часов. Это довольно неплохо на фоне конкурентов.

Что радует, так это скорость зарядки. Через стандартный порт без использования адаптеров и каких-либо сторонних «ускорителей» заряд полностью восполняется за 19 минут. Сяоми 13 Про Плюс — оптимальное решение для пользователя, который всегда спешит. Цикл зарядки успевает закончиться, пока владелец пьет кофе на заправке или ждет заказ в кафе.

Топовое охлаждение

Перегрев — проблема, которая касается многих мобильных телефонов на мощных процессорах. Redmi Note 13 Pro+ она незнакома, производитель позаботился об эффективном теплоотводе. Поддержку нормальной температуры «железа» обеспечивает встроенный радиатор увеличенной площади.

Дизайн достоин похвалы. Особое внимание — приятным глазу цветам. Черный Сяоми пачкается меньше других, белый — идеально сочетается с любыми чехлами, а фиолетовый — притягивает восхищенные взгляды.