5 причин для покупки Сяоми Редми Ноут 13 Про Плюс: обзор основных преимуществ
Флагман — не обязательно дорогой. Крутую «начинку» можно получить за адекватные деньги. Сяоми знает, как удачно скомпоновать железо и при этом сохранить цену на адекватном уровне. Продвинутый телефон Сяоми Редми Ноут 13 Про Плюс — тому доказательство.
Он сочетает в себе передовые фишки:
- Ультрамодную тройную камеру,
- большой аккумулятор,
- ИК-порт для дистанционного управления бытовой техникой,
- восьмиядерный процессор МедиаТек с топовой тактовой частотой и высокой энергоэффективностью.
Уже за эти преимущества в смартфон можно влюбиться. Однако также есть веские аргументы в пользу его покупки.
Экран
Диагональ 6,67 дюйма нередко встречается среди фаблетов премиального класса. Она удобна тем, что позволяет эффективно использовать полезное пространство для отображения интерфейса. Возможно одноручное и двуручное управление — в зависимости от используемых настроек.
Обтекаемая изогнутая форма делает экран безграничным. Вырез под фронтальную камеру миниатюрный, он не отвлекает от просмотра контента или работы в приложениях.Частота обновления, как подобает флагману, до 120 Гц.
При этом доступны гибкие настройки, которые позволяют вручную контролировать нагрузку на батарею и экспериментальным путем подбирать комфортную плавность картинки. AMOLED-матрица с высокой плотностью пикселей обладает реалистичной, точной цветопередачей. Материал Corning Gorilla Glass Victus содержит в целостности экран.
Богатая комплектация
В 2024 году комплектацию, которая помимо зарядного кабеля включает дополнительные аксессуары, можно считать роскошью.
В коробке с Redmi Note 13 Pro+ находятся полезные инструменты и приспособления:
- Силиконовый чехол;
- зарядный адаптер;
- провод для зарядки;
- скрепка для изъятия лотка сим-карты;
- документация, подтверждающая оригинальность.
Камера будущего
Тройной камерой вряд ли можно кого-то удивить. Но если основной ее датчик с разрешением 200 Мегапикселей, несомненно, это приятно. В тандеме с передовым объективом есть вспомогательные — для макро и съемки под сверхшироким углом.
«Трио» поддерживает технологии искусственного интеллекта и задействует все ресурсы смартфона для качества снимков и видео.
Рекордная скорость зарядки
Разряжается смартфон довольно медленно. При стандартных сценариях использования (без продолжительных пиковых нагрузок) достаточно заряжать его 1 раз в сутки. Мобильные игры съедают заряд быстрее — примерно за 9 часов. Это довольно неплохо на фоне конкурентов.
Что радует, так это скорость зарядки. Через стандартный порт без использования адаптеров и каких-либо сторонних «ускорителей» заряд полностью восполняется за 19 минут. Сяоми 13 Про Плюс — оптимальное решение для пользователя, который всегда спешит. Цикл зарядки успевает закончиться, пока владелец пьет кофе на заправке или ждет заказ в кафе.
Топовое охлаждение
Перегрев — проблема, которая касается многих мобильных телефонов на мощных процессорах. Redmi Note 13 Pro+ она незнакома, производитель позаботился об эффективном теплоотводе. Поддержку нормальной температуры «железа» обеспечивает встроенный радиатор увеличенной площади.
Дизайн достоин похвалы. Особое внимание — приятным глазу цветам. Черный Сяоми пачкается меньше других, белый — идеально сочетается с любыми чехлами, а фиолетовый — притягивает восхищенные взгляды.