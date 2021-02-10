50 Мп датчик станет нормой в смартфонах Xiaomi

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Xiaomi откажется от 64 Мп сенсоров в пользу 50 Мп датчиков

Xiaomi одна из тех компаний, кто стремится начинить свои смартфоны рекордными характеристиками. Ставка делается на пользователей падких на что-то рекордное и максимально возможное. Поэтому именно Xiaomi оказалась в авангарде гонки мегапикселей, начав одной из первых предлагать смартфоны с 48 Мп, 64 Мп и 108 Мп камерами.

В этом году компания может достичь рубежа в 200 Мп и именно с таким разрешением пророчат камеру Xiaomi 12. А что же более доступные решения? По логике компания должна начать массово ставить 108 Мп датчики в моделях попроще. Но известный сетевой информатор Digital Chat Station заявляет, что Xiaomi проявит благоразумие и не собирается отправлять в нокаут впечатлительную публику разрешением сенсоров.

По его словам, компания сделает ставку на 50 Мп датчик, который станет делом привычным в моделях Xiaomi среднего класса. Точно неизвестно, будет ли это сенсор от Sony или от Samsung. На уровне предположений — это Sony IMX766. Это 1/5-дюймовый датчик, который станет альтернативой Sony IMX686 на 64 Мп. У него большего размера пиксели, позволяющие больше захватывать света, что очень пригодится при создании снимков в условиях дефицита внешнего освещения.

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Redmi 10, похоже, стал первой «ласточкой» в плеяде устройств Xiaomi с 50 Мп датчиком. В следующе году компания начнет массово ставить такой сенсор в своих устройствах.

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Источник: twitter