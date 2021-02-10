5G и батарея: Влияние новой технологии на время работы мобильных аккумуляторов

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5G и батарея: Разгадка влияния новой технологии на время работы мобильных аккумуляторов

Технология 5G потребляет больше энергии, чем 4G, и это влияет на время работы аккумулятора мобильного телефона. Исследования указывают на то, что 5G может использовать на 10% больше заряда батареи, чем 4G.



Одна из причин, влияющих на большее потребление энергии 5G, заключается в том, что волны 5G имеют меньшую длину и для их передачи требуется большая мощность. Также следует учитывать, что сети 5G все еще разрабатываются и не столь эффективны, как уже установленные сети 4G.



В этом контексте важно отметить, что влияние 5G на время автономной работы может зависеть от нескольких факторов, таких как тип телефона, способ его использования и мощность сигнала 5G. В общем, 5G может использовать около 10% больше заряда батареи по сравнению с 4G.

В таблице видно, что с каждым поколением потребление энергии существенно уменьшается, но чипы одного поколения от Qualcomm все же немного экономнее, хотя Mediatek тоже удачно работает над этим вопросом.

Однако, существует несколько способов уменьшить влияние 5G на время автономной работы вашего телефона. Выключение 5G, если вы не пользуетесь им, является наиболее эффективным способом сэкономить заряд аккумулятора.

Также важно настроить параметры телефона, чтобы отдавать предпочтение продолжительности работы аккумулятора перед производительностью, использовать режим энергосбережения, уменьшать яркость экрана, выключать ненужные функции и закрывать неиспользуемые приложения.



Поскольку сети 5G постоянно развиваются, можно ожидать, что их влияние на время автономной работы будет улучшаться со временем. Однако важно понимать, что влияние 5G на время автономной работы всегда будет больше, чем влияние 4G.



Окончательное решение об использовании 5G зависит от вас. Если для вас важно время работы аккумулятора, вы можете выключать 5G, когда вы не пользуетесь им. Но если вы цените высокую скорость и производительность 5G, то вы можете принять дополнительную разрядку аккумулятора.

В общем, использование 5G может уменьшить время автономной работы аккумулятора, но соблюдение некоторых советов и настроек телефона может помочь вам снизить это влияние и максимально использовать преимущества новой технологии.﻿

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Источник: gizchina