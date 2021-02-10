Huawei Mate V: складной смартфон для модников и тех, кто хочет выделиться

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По начинке никакой определенности

Huawei ведет разработку очередного складного смартфона. Только в отличие от уже вышедших устройств компании с гибким дисплеем, новинка будет выполнена в форм-факторе раскладушки и сгибаться по горизонтали. Именовать ее станут Huawei Mate V и в сеть выложили рендер, демонстрирующий внешний вид.

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В сложенном состоянии это будет небольшой и компактный аппарат, который легко поместится в кармане. Обращает на себя внимание круглый блок основной камеры, который вмещает в себя три датчика изображения и светодиодную вспышку. Ниже расположился дополнительный экран аналогичной формы и размера. Увидеть что-то значимое на дисплее не удастся. Поэтому тут прокручивается входящий звонок или уведомление. Какой еще функциональностью наградят второй дисплей, узнаем после анонса.

О характеристиках Huawei Mate V ничего неизвестно. Учитывая статус смартфона, он должен предложить топовый процессор и это может быть Kirin 9000 или Snapdragon 8 Gen 1, но в версии без поддержки сетей пятого поколения. От него можно ждать минимум 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, быструю зарядку и, возможно, здесь компания решится предложить, подэкранную фронталку.

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Источник: twitter