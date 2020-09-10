5G-смартфоны наступают на рынок

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Доля 5G-смартфонов будет стремительно расти

Многие цивилизованные страны взяли курс на скорейшее внедрение 5G‑сетей, а США так и вовсе пытается добиться в этой отрасли технологического преимущества любой ценой. Естественно, что не хотят отставать от трендов и производители смартфонов, которые действуют на опережение и уже поставили производство устройств с поддержкой сетей пятого поколения на поток. И количество таких мобильников будет стремительно расти.

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Аналитики компании Canalys в своих прогнозах говорят о том, что поставки 5G-смартфонов в этом году составят 278 млн единиц. Для сравнения в прошлом году эта цифра составляла около 19 млн трубок. Основным рынком сбыта для таких устройств стал Китай, где должно быть продано в этом году около 62% всех 5G-смартфонов. На рынок Северной Америки придется 15% всех реализованных мобильников и еще 11% на Азиатско-Тихоокеанский регион и Европу.

По прогнозам в 2021 году поставки 5G-смартфонов увеличатся вдвое и достигнут отметки 544 млн устройств. При этом больший прирост даст Северная Америка и Европа, а вот рынок Китая уже будет перенасыщен и производителям едва ли удастся продать тут более 56% всех произведенных устройств с поддержкой сетей пятого поколения.

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Источник: telecom