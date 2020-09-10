Новая версия LG Velvet 5G с MediaTek появилась на GeekBench

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Версия LG Velvet с поддержкой сетей пятого поколения показалась на сайте GeekBench, подтвердив наличие мощного чипа от MediaTek.

LG Velvet в GeekBench 5﻿

Еще совсем недавно ходили слухи о новой версии LG Velvet, который должен стать первым смартфоном с чипсетом Dimensity за пределами Китая. И, похоже, у нас есть подтверждение этим слухам – смартфон появился на сайте известного бенчмарка GeekBench. Бенчмарк подтвердил наличие в смартфоне мощного чипа от MediaTek Dimensity 1000C, совершенно нового процессора от тайваньского производителя.

Результаты GeekBench могут показать нам, на что способен данный процессор. Напомним, что чип оснащен четырьмя ядрами Cortex-A77 – эксклюзив для чипов 1000ой серии. Компания ARM утверждает, что ядра A77 на 20% быстрее A76, установленных в чипах 800ой серии, при одинаковой тактовой частоте.

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У Dimensity 1000C есть еще одно весомое преимущество по сравнению с «младшим братом» - с ним в паре работает графический ускоритель Mali-G57, который теоретически даст на 25% большую производительность, чем видеоускороитель, установленный в чипах линейки Dimensity 800. Интересно также, что другие процессоры Dimensity 1000 используют более мощное графическое ядро G77.

Новая версия LG Velvet 5G будет доступна с 6 Гб оперативной памяти в стандартной комплектации. Новый смартфон будет доступен к покупке уже завтра. Официально его можно будет заказать на американском сайте LG. Цена должна составить $588.

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Источник: technosports.co.in



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