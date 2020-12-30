Redmi Note 8 Pro уходит в самопроизвольную перезагрузку после установки апдейта

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Обновление привело к тому, что Redmi Note 8 Pro уходит в цикличную перезагрузку

Не так давно европейские модели Redmi Note 8 Pro начали получать прошивку 12.0.3.0QGGEUXM. Обновление должно было исправить основные баги, которые пользователи и разработчики нашли в предыдущей сборке операционной системы. Новый апдейт вышел, вот только проблемы с ним не убавились, а, напротив, только усугубились.

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На форумах начали множиться жалобы европейских владельцев Redmi Note 8 Pro на то, что после установки обновления смартфон начал уходить в цикличную перезагрузку. После того, как стало известно о проблеме, Xiaomi приостановила распространение обновления и принялась за выяснение причин происходящего. Решить проблему помогает сброс до заводских настроек, но это приводит к потере данных.

Чтобы быстрее выяснить природу происходящего и устранить проблему, Xiaomi просит пользователей проблемных аппаратов помочь ей в этом. В частности, она просит поделиться системными журналами. Если вы столкнулись с проблемой цикличной перезагрузки Redmi Note 8 Pro после установки апдейта 12.0.3.0QGGEUXM, вы можете откликнуться на просьбу компании, а как это сделать, вы узнаете здесь.

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Источник: piunikaweb