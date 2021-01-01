Poco подводит итоги года: застой закончился, теперь только вперед

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Poco рассказала о своих достижениях в ушедшем году и обещает релиз Poco F2 в 2021 году

После достаточно громкого и фееричного старта в 2018 году с Pocophone F1 суббренд Xiaomi взял продолжительную паузу и о нем начали понемногу забывать, а ожидание скорого релиза Pocophone F2 сменилось на разочарование. Но в 2020 году Poco достаточно мощно выступил, представив сразу семь смартфонов. Какие-то из них стали клонами продуктов Redmi, но были и вполне самодостаточные устройства.

В последний день 2020 года компания решила оглянуться на год прошлый и опубликовала на своей странице в Twitter ролик, посвященный итогам работы в прошлом году. Среди достижений Poco отметила то, что ей удалось стать компанией номер четыре в Индии и в ее активе более 1 млн проданных устройств. Обещает она выйти на новый уровень в 2021 году и среди прочего промелькнуло название Poco F2, как намек на то, что преемник Poco F1 дебютирует в следующем году.

Уже есть и первые предсказания, что Poco F2 предложит AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц (что логично), аккумулятор емкостью 4250 мАч, поддержку быстрой и реверсивной зарядки. А вот аппаратная платформа спорная, учитывая возможный статус новинки — Snapdragon 732G. Будет модуль NFC и четыре датчика в основной камере. Что из это окажется правдой, узнаем уже во время релиза Poco F2.

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Источники: twitter, gizmochina