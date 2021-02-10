Хорошо ли вы спите? Эксперты из Samsung исследовали продолжительность и качество сна пользователей Samsung Health и Galaxy Watch

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Масштабное исследование сна

Samsung активно использует свои устройства в исследовательских целях. Ни для кого не секрет, что сон является важной составляющей нашей жизни и не менее важно следить за тем, чтобы он был полноценным. Поэтому многие люди отслеживают сон с помощью носимых гаджетов и специальных приложений, например Samsung Health.

Samsung провела действительно масштабное исследование нашего сна… В отчете анализируется 716 миллионов ночей сна пользователей Samsung Health во всем мире, отслеживающих свой сон в течение двух лет между 2021 и 2023 годами.

Согласно данным, сон усугубляется везде и у всех в мире. Компания Samsung обнаружила, что средняя продолжительность сна во всем мире сократилась с 7 часов 3 минут до 6 часов 59 минут, что чуть ниже 7-часового порога, рекомендованного Национальным фондом сна .

Еще одним аспектом, вызывающим беспокойство, является увеличение времени бодрствования во время сна, что приводит к снижению эффективности сна – ключевого фактора качества сна, который отслеживается путем расчета соотношения фактического времени сна к общему времени, проведенному в постели каждую ночь.

Непоследовательный спящий режим также влияет на его качество. Дефицит сна – мера непоследовательности сна, показывающая разницу между количеством сна в будни и на выходных – также негативно влияет на глобальные проблемы со сном.

Наибольший дефицит сна наблюдается среди молодежи – те, кому 20 лет, имеют почти вдвое больший дефицит сна, чем те, кому за 70:49 минут против 29 минут соответственно.

По данным Phone Arena , если определить эффективность сна как количество времени, проведенного в постели, относительно количества фактического сна, то окажется, что в Европе Великобритания – страна с самой низкой эффективностью сна. 22% британцев дремлют на работе. Это каждый пятый! Существует и другая статистика, показывающая, что британцы дремлют в кинотеатре (29%), в туалете (10%) и даже в клубе (12%). Неужели британцы так любят поспать? Нет! И вот почему…

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45% принявших участие в исследовании британцев говорят, что они ложатся спать слишком поздно, а среднее время отхода ко сну для взрослых в Великобритании - 23:54. Кроме того, 32% из них говорят, что чрезмерная занятость мешает им получать столь необходимый отдых, а 25% взрослых считают, что виной всему чрезмерное увлечение едой. 25% или каждый четвертый взрослый боится ложиться спать, поскольку знает, что ему будет трудно уснуть. Британцы перепробовали все – от отказа от кофеина (43%) до приема снотворных препаратов (17%), чтобы хорошо выспаться, но статистика говорит другое.

Стремясь глубже понять распространенные в мире модели сна, компания Samsung решила проанализировать и классифицировать различные типы спящих по Животным снам. Каждое из восьми "Животных сна" представляет отдельную модель сна с уникальными характеристиками, связанными с длительностью, последовательностью сна и временем бодрствования, что в совокупности влияет на качество сна. С помощью этих "Животных сна" некоторые пользователи смогли значительно улучшить свой сон, о чем говорят исследования.

Действительно интересное исследование, ведь она помогает лучше понять наше тело и подчеркивает важность гаджетов для современной жизни.

Источник: samsung