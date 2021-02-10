А где Spotify? Представлен плейлист Replay на 2023 год, который дает пользователям Apple Music возможность исследовать свое музыкальное путешествие за прошлый год

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Вы уже можете посмотреть ваши любимые песни

В этом году Apple Music, похоже, решила взять на себя лидерство, поскольку утром в социальных сетях появились посты с тэгом Apple Replay, прямого конкурента Spotify's Wrapped. Apple Music представила свою полную версию Replay на конец года, предлагая пользователям подробный и интерактивный результат их музыкального путешествия в 2023 году. Эта функция появилась еще в далеком 2019 году и значительно развилась с тех пор.

Главной особенностью подведения итогов года у Apple Music является усовершенствованный веб-интерфейс, разработанный для предоставления стильного и интересного обзора музыкальных предпочтений пользователей. Сюда входят уникальные видеоитоги, информация о конкретных результатах прослушивания, достигнутые в течение года.

Одним из самых ярких событий подведения итогов этого года стало признание Тейлор Свифт артисткой года по версии Apple Music. Ее влияние на платформу очевидно, ведь значительное количество ее песен возглавляет ежедневный мировой топ-100 днем и ночью. Можно с уверенностью сказать, что это был год Тейлор Свифт. А вы слушаете песни Тейлор Свифт?

Еще одна тенденция 2023 года – рост популярности более глобальной музыки на платформе. Это означает рост популярности менее известных исполнителей и разных жанров из разных стран.

Источник: engadget