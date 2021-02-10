Adidas анонсировала экологичные наушники на солнечной энергии

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Изготовят из вторсырья и подпитываться будут солнцем

«Если вы хотите стать частью движения за лучшее будущее — эти наушники для вас». Именно с таким слоганом на рынке будут продвигать наушники Adidas RPT-02 SOL, которые станут результатом коллаборации двух компаний — Adidas и Zound Industries. Кстати, последняя еще сотрудничает и с Marshall.

Чем же так интересны Adidas RPT-02 SOL? Прежде всего тем, что это беспроводные наушники, оснащенные солнечной батареей. Да, подпитывать их будет солнце. При этом торчать часами под солнцем не нужно будет. Разработчики утверждают, что заряжаться наушники станут от любого источника света. Т.е. восполняться ресурс батарейки будет даже от внутреннего освещения и все это для «вечного времяпрепровождения».

Но это не единственный способ зарядить гарнитуру. Можно «дозаправить» их привычным способом через порт USB Type-C. Одного заряда должно хватить на 80 часов работы. На наушниках есть световой индикатор, который демонстрируют интенсивность процесса зарядки.

Еще один фетиш — изготовлены Adidas RPT-02 SOL из переработанных материалов. Например, пластиковые детали — это вторсырье и результат переработки кондиционеров, автомобильных фар и пластиковых бутылок. Для секций из ткани использовали переработанный полиэстер и упаковку сделали, используя повторно бумагу.

На данный момент Adidas RPT-02 SOL лишь амбициозная задумка, которая станет коммерческим продуктом не ранее первой половины 2022 года. Стоить они будут от $199 до $229. Уже во время анонса мы узнаем больше подробностей о наушниках, но уже известно, что активного шумодава тут не будет.

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Источник: digitaltrends