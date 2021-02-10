Аккаунты Google предлагают пользователям при входе настроить пароли

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Теперь еще проще

Google будет активно побуждать﻿ пользователей устанавливать пароли для своих аккаунтов Gmail, YouTube и других сторонних сервисов.

С помощью ключей для входа в аккаунт Google необходимо ввести имя пользователя, а затем использовать существующий пароль на телефоне или компьютере (PIN-код, отпечаток пальца, лицо и т.д.), чтобы подтвердить попытку входа.

Ранее процесс настройки потребовал ручного перехода на страницу g.co/passkeys. В скором времени Google начнет показывать подсказки о создании паролей "в следующий раз, когда вы войдете в свой аккаунт Google". Вы должны создать ключ от аккаунта Google для каждого телефона, планшета, ноутбука и настольного компьютера, в то время как ключи избавляют вас от необходимости проходить двухэтапную проверку Google (2SV).

В рамках этого запуска пользователи все еще могут просто использовать пароль вместо ключей, отключив опцию "Пропускать пароль, когда это возможно". Если устройство потеряно, вы можете отозвать ключи от аккаунта Google в настройках.

С момента запуска Google обнаружил, что "более 64% наших пользователей считают ключи более простыми в использовании по сравнению с традиционными методами, такими как пароли и двухэтапная проверка (2SV)". Люди также считают, что пароли более просты, потому что процесс входа в систему "на 40% быстрее, чем с паролями".

Google работает с партнерами, "чтобы включить пароли на платформах Chrome и Android". Цель состоит в том, чтобы уничтожить пароли, которыми можно делиться, которые могут использоваться для фишинга и утечки данных. С ключами это невозможно, и именно поэтому индустрия настойчиво продвигает будущее без паролей.

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Источник: 9to5google