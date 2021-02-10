Samsung высмеял Apple, как это сделал в прошлом месяце Google из-за использования устаревших SMS/MMS-сообщений

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Снова троллят Apple

Только в прошлом месяце Google высмеял Apple, запустив фальшивую рекламу продукта Apple под названием iPager. Цель рекламы заключалась в том, чтобы показать, что Apple все еще использует устаревшие SMS/MMS-сообщения, когда сообщение посылается пользователю Android. Google пытается заставить Apple поддержать Rich Communication Services (RCS), предоставляющий пользователям Android функции, подобные iMessage, когда они общаются в чате с другими пользователями RCS.

Тем не менее, Apple не планирует поддерживать RCS, поскольку iMessage считается основным инструментом продаж iPhone, хотя с RCS пользователи Android могут получить те же функции. Теперь Samsung присоединилась к борьбе, выпустив новый 20-секундный рекламный ролик. Ролик называется "Зеленые и синие пузыри хотят быть вместе. Помоги Apple #GetTheMessage".

В нем показан текстовый разговор между зелеными текстовыми пузырьками и синими текстовыми пузырьками. Ромео отвечает Джульетте: "Ненавижу, что все так происходит... Ты можешь просто поговорить со своими родителями?" На что Джульетта отвечает: "Я пыталась, но они хотят нас развести. Я просто не понимаю". Это вызывает следующий ответ Ромео: "Что им сделал зеленый цвет? Мы тоже пузыри". Джульетта говорит: "И буквально все хотят, чтобы мы были вместе. Ух".

Единственный способ, которым Apple поддержит RCS, – это если к этому заставит Закон ЕС о цифровом рынке (DMA). Но сейчас у платформы iMessage нет достаточного количества среднемесячных пользователей в 27 странах-членах ЕС для того, чтобы стать "вратарем". После того, как ЕС определит эту платформу "вратарем", DMA заставит Apple поддерживать все конкурентные платформы обмена сообщениями на iPhone, имеющемся на рынке. Теперь статус-кво способствует Apple, возможно потому, что большинство пользователей Android не понимают, что они могут иметь те же возможности, что и iMessage, используя RCS и обмениваясь сообщениями с другими пользователями RCS.

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Источник: phonearena