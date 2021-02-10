Алчная Apple, инновация от Samsung и Xiaomi в ударе

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Информационное пространство продолжает наполняться интересными событиями. Громких премьер, как на прошлой неделе, за прошедшие дни не произошло, но все же кое-что любопытное происходит. Вышло так, что накопилось несколько любопытных новостей, которыми мы решили поделиться с вами сегодня в формате видео.

Android сообщество замерло в предвкушении скорого релиза Android 12. Пока мы его ждем, пришло сообщение, что Google выпустит в этом году еще и Android 12.1. Поводом для выпуска промежуточной версии послужил тот факт, что компания планирует выпустить складной мобильник и нужен адаптированный софт для такого типа устройств.

Ранее Samsung представила первый в индустрии сенсор на 200 Мп и сейчас раскрыла фишку, что он оснащен гибридной технологией биннинга. Это позволяет сенсору выстраивать различные режимы объединения пикселей, исходя из условий съемки и тут основная нагрузка ляжет на ПО.

OnePlus огорчила своих поклонников, объявив, что осенняя презентация T-версии флагмана отменена. То есть OnePlus 9T ждать не стоит. Еще одна не самая приятная новость для поклонников компании и ее оболочки OxygenOS — Oppo и OnePlus объединились, а результатом союза станет появление унифицированной прошивки.

У Realme очередная стоящая новинка GT Neo 2. Здесь вам 120-герцовый дисплей, чип Snapdragon 870, батарейка на 5000 мАч, достаточно памяти и быстрая зарядка. Компания явно на подъеме.

Apple же вляпалась в очередной скандал, где ее обвинили в жадности. А все из-за нежелания заплатить достойное вознаграждение за выявленные уязвимости в iOS. Еще одна оказия ждет компанию — Еврокомиссия завтра презентует законопроект о переходе на универсальный разъем USB Type-C. Apple придется сдать бастион и установить в iPhone этот порт или вовсе отказаться от разъемов в будущих смартфонах.

Xiaomi готовится к анонсу серии Civi, а также работает над тем, чтобы исправить косяки с работой датчик приближения. Первые результаты уже можно оценить по тому, как решили эту проблему в XiaoMi 11T. У Redmi вышел ноутбук G, который стал одним из лучших предложений на рынке, а до конца года может дебютировать Redmi K50. Хотя в столь скорый анонс верится с трудом. И в конце выпуска немного дичи, которая кого-то позабавит, кого-то удивит, а кто-то скажет, что предприимчивых мошенников и чудиков хватает в мире.