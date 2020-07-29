Amazfit Bip S Lite: недорогие смарт-часы с хорошим экраном и отличной автономностью

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Amazfit Bip S — недорогие смарт-часы для спортсменов и активных людей. В них есть все, что ожидаешь получить от носимого гаджета и он держит заряд до 90 дней в режиме ожидания. Теперь компания решила выпустить их облегченную версию — Amazfit Bip S Lite.

Характеристики

Внешне новинка схожа со старшей моделью и напоминает цифровые наручные часы. Главная фишка смарт-часов — TFT-экран диагональю 1,28 дюйма разрешением 176х176 пикселей, а прикрывает его закаленное стекло Gorilla Glass 3.

В арсенале Amazfit Bip S Lite аккумулятор емкостью 200 мАч, которого должно хватить на 30 дней работы без подзарядки или 90 дней автономности в режиме ожидания. Для отслеживания частоты сердечных сокращений встроен оптический датчик Bio Tracker PPG, а также предложили поддержку восьми спортивных режимов. Корпус часов получил герметичное исполнение и с ними можно совершать погружение в воду на глубину до 50 метров.

Смарт-часы обладают модулем Bluetooth 5.0, есть поддержка более 40 циферблатов и впоследствии компания пообещала добавить более 150 циферблатов с приходом обновлений. Совместим гаджет со смартфонами на базе Android 5.0 и более новыми версиями, а также iOS 10 и выше.

Amazfit Bip S Lite будут доступны с 5 августа в Индии по цене $50.

Источник: gizmochina