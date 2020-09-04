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Amazfit Cor 2, карта памяти Stickdrive и беспроводные наушники KZ доступны со скидками

04.09.2020 330 0

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Amazfit Cor 2, карта памяти Stickdrive и беспроводные наушники KZ доступны со скидками – фото 1

 

Смарт-браслет Amazfit Cor 2


Характеристики: A1713, 1.23" цветной, Bluetooth 4.2, 160 мАч, Mi Fit, 5ATM, русский язык

Цена: $21,99 - https://lite.bz/uiYvSp

Промокод "AMAZFITBAND2"

 

Беспроводные наушники KZ TWS


Характеристики: S2, арматурные, Bluetooth 5.0, AAC, аккум. кейса 400мАч

Цена: $31,99 (+ доставка) - https://lite.al/qPM4p

Промокод "BGKZS2"

 

Amazfit Cor 2, карта памяти Stickdrive и беспроводные наушники KZ доступны со скидками – фото 2

 

Карта памяти Stickdrive


Характеристики: HK016, Class 10, U3, скорость чтения 80Mb/s

Версия: 64 Гб - $4,12

Версия: 128 Гб - $9,34

https://lite.bz/M3hBf

Amazfit Cor 2 Stickdrive
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.09.2020

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Amazfit Cor 2, карта памяти Stickdrive и беспроводные наушники KZ доступны со скидками