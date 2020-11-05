Amazfit готовы представить новые часы линейки Amazfit Zepp

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Amazfit, близко связанные с Xiaomi, выпустят новые часы Amazfit Zepp уже 17 ноября.

Amazfit – очень уважаемый бренд. Часы под маркой Amazfit продаются миллионами, и, в общей массе, покупатели довольны сочетанием цены, качества сборки и доступных возможностей купленных устройств.

В настоящее время компания готовится запустить новую линейку смарт-часов, которая будет носить название Zepp.

В своих соцсетях компания поделилась новым рекламным постером, с помощью которого мы смогли узнать, что уже 17 ноября будут представлены новые умные часы под суббрендом Zepp. Судя по рекламным материалам, устройство будет иметь классический дизайн и круглый циферблат.

Новые часы Amazfit Zepp﻿

Также, судя по всему, устройство будет иметь металлический корпус с кожаным ремешком. На правой стороне часов также видны две кнопки, но авторы различных техноизданий ожидают, по крайней мере, еще одну кнопку управления на другой грани часов.

Напомним, что материнская компания Amazfit – Huami – приобрела американский стартап Zepp еще в 2018 году, а в начале этого года компания провела ребрендинг своего приложения Amazfit в Zepp.

Ранее компания выпустила на рынок часы Zepp E, которые предлагаются в двух моделях - с квадратным и с круглым циферблатами. Эти часы имеют изогнутую 3D-образную конструкцию без ободка. С точки зрения программного обеспечения часы оснащены опцией Always-On-Display, а также функциями слежения за состоянием здоровья и активностью.

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Источник: GSMArena



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