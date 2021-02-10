Amazfit GTR 3 и Xbox Wireless Headset по хорошей цене 11.11 на AliExpress

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Время ценопадов ожидается 11.11. Это день одной из крупнейших распродаж, которая особенно популярна среди тех, кто любит скупаться онлайн. А еще этот день по праву называют днем безумных, повсеместных и повальных скидок. Он дарит приятные эмоции от выгодных и долгожданных покупок.

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Среди устройств, цены на которые будут снижены, попали смарт-часы Amazfit GTR 3 и беспроводные наушники Xbox Wireless Headset. Информацию о том, где их приобрести и по какой цене вы найдете ниже.

Xbox Wireless Headset - беспроводная гарнитура

Предложение для РФ

Характеристики: драйверы 40 мм, Bluetooth 4.2, встроен. аккум. (автономн. 15 ч), микрофон

Цена: 5 249 руб ($65,64) - https://ali.ski/GUCtR

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Amazfit GTR 3

Характеристики: Zepp OS, 1.39" AMOLED, Bluetooth 5.1, датчики SpO2/Biotracker 3.0, 150 спортивных режимов, 450 мАч, 5ATM

Цена: UA $156,99/RU 11 656,20 руб ($164,47) - https://ali.ski/MNnhY

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