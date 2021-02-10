AMOLED или IPS в смартфоне? Суровая реальность от Samsung

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Samsung стала отказываться от AMOLED-панелей предпочитая IPS

Samsung сделала многое в деле насаждения AMOLED-дисплеев. Преимущества таких экранов очевидны, это не только качественная и насыщенная картинка, но и щадящее энергопотребление. За пару лет эти достоинства стали настолько очевидны, что производители стали все активнее устанавливать такие матрицы в своих устройствах. Мы с вами наблюдаем как мода на OLED-захлестнула рынок и Samsung тут главный выгодоприобретатель.

Было бы логичным предположить, что AMOLED-дисплеи в фаворитах в моделях самой Samsung. Но отчет аналитиков Omdia говорит о том, что компания не спешит со всеобщей «амоледитизацией». Поставки смартфонов Samsung с ЖК-дисплеями по итогам 2021 года превысили объем устройств с AMOLED. Так, отгрузка смартфонов с IPS составила 135,8 млн единиц против 135,1 млн с экранами из органических светодиодов.

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Безусловно, отрыв мизерный, но он все же есть. Еще более интересный вывод можно сделать, если провести сравнение с 2020 годом. Выходит так, что по итогам прошлого года поставки смартфонов с IPS-дисплеями выросли на 41%, тогда как с AMOLED просели на 15%. В такой тенденции эксперты склонны винить во всем дефицит комплектующих и их удорожание. Samsung стремится максимально сдержать увеличение стоимости устройств, поэтому отказывается от использование более дорогих AMOLED-панелей в пользу ЖК-матриц.

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Источник: theelec