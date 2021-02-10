Хакеры взломали Samsung и слили в сеть 190 Гб конфиденциальной информации

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Были ли заявлены требования о выкупе, сведений нет

Samsung в последнее время не везет. То она попала в скандал с искусственным занижением производительности более чем 10 тысяч приложений, то теперь она стала жертвой атаки хакеров. Злоумышленники добрались до ее серверов и похитили конфиденциальную информацию. Ее объем оставил 190 Гб и ответственность за ее похищение взяла на себя хакерская группировка Lapsus$.

В руки злоумышленников попал исходный код от Qualcomm, алгоритмы для работы биометрической идентификации, исходные коды загрузчиков для смартфонов и планшетов, исходный код для серверов активации Samsung, а также исходный код технологии аутентификации и авторизации аккаунтов компании. Среди архива конфиденциальной информации, которая была похищена, есть сведения, что в процессе тестирования наушников Galaxy Buds проводятся сравнительные тесты с гарнитурой Apple AirPods.

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На данный момент нет информации, требовали ли хакеры выкуп, но они не стали выставлять похищенное на продажу, и сама Samsung никак не комментирует произошедший инцидент. Создается впечатление, что компания хочет скрыть это неприятное событие, о нем стало известно благодаря самим хакерам и СМИ. Что касается похищенных данных, то мастера преступного ремесла выложили их в открытый доступ на торрентах и есть вероятность, что они могут быть использованы для взлома устройств Samsung.

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Источник: theverge﻿﻿