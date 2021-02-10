Анонс Samsung Galaxy F23 5G: первый среди середняков без комплектной зарядки

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В целом обычный среднего класса аппарат по адекватной цене

Samsung продолжает планомерно обновлять собственный модельный ряд. Очередная новинка — Galaxy F23 5G, чей анонс состоялся сегодня. Это аппарат среднего класса, который будет продаваться на территории Индии.

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Samsung Galaxy F23 5G оснащен 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем Infinity-V с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. И это в чем-то прогресс, а в чем-то упрощение по сравнению с прошлогодней моделью Galaxy F22 4G, предлагавшей 90-герцовый 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей. Новинка предложила SoC Snapdragon 750G, оперативную память до 6 ГБ, функцию RAM Plus (виртуальное расширение оперативки) и технологию Power Cool для поддержания низкой температуры.

Работает Galaxy F23 5G под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой One UI 4.1, и компания подтвердила, что он получит два крупных обновления Android и в течение 4-х лет на него будут приходить патчи безопасности. Селфи-камера на 8 Мп, а сзади три сенсора 50 Мп (f/1.8) + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макросенсор).

Galaxy F23 5G получил боковой сканер отпечатков пальцев и батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Важный нюанс — поставляется аппарат без зарядного устройства, что делает его первым смартфоном Samsung среднего класса, который лишили комплектной зарядки. В арсенале смартфона порт USB Type-C, NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 и комбинированный слот для карт microSD до 1 ТБ.

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Продажи Galaxy F23 5G стартуют 16 марта и на выбор две модификации с 4/128 Гб и 6/128 Гб памяти. Оценили их в $228 и $241 соответственно. Первые покупатели смогут приобрести новинку со скидкой $39.

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Источник: fonearena