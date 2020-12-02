Аналитики подсчитали смартфоны с каким количеством камер популярны на рынке

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Смартфоны с четверной и тройной камерой доминируют на рынке

Смартфоны с одиночной камерой уже архаизм для наших дней, а сдвоенные камеры никого не удивляют. Сегодня мобильники можно «фаршировать» камерами практически до бесконечности, но вопрос эффективности и необходимости подобной гонки остается открытым. Но это не смущает производителей и уже стало «хорошим тоном» предлагать много камер.

Компания Omdia взялась за подсчет доли устройств с разным количеством камер. По результатам исследования они установили, что в третьем квартале нынешнего года на смартфоны с одиночной камерой пришлось 15% всех смартфонов. Для сравнения в 2018 году таких гаджетов было чуть больше 60%. Целый ряд брендов и вовсе не имеют в своем портфолио аппаратов с одиночными камерами. Среди таких можно назвать Realme и Oppo.

Лидируют же на рынке смартфоны с квадрокамерами на тыльной стороне. Их доля уверенно преодолела отметку 30% и почти столько же аппаратов на рынке предлагают тройные модули на задней панели. В числе тех, кто активно наращивает количество смартфонов с четверной камерой компания Xiaomi и сегодня таких моделей в ее портфолио уже 60%. Доля смартфонов с квадрокамерой в модельном ряду Realme составляет уже более 50%, у Oppo — около 45%.

Больше всего мобильников с одиночной камерой выпускает Apple, а вот аппаратов с четверной камерой у нее еще нет.

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Источник: omdia