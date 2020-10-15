Android 11 замедляет работу Google Pixel 4a и Pixel 4 XL

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Быстродействие Google Pixel 4a и Pixel 4 XL напрямую зависит от версии Android

Когда пользователь Google Pixel 4a или Pixel 4 XL обновил свой смартфон до актуальной версии операционной системы Android 11, он рассчитывает, и вполне справедливо, что пользоваться смартфоном будет одним удовольствием. Приложения станут открываться быстро, игры не будут тормозить и проблем с работой интерфейса не будет никаких. Но, увы, этих ощущений он может и не получить.

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Специалисты ресурса Hothardware заявляют, что Google Pixel 4a или Pixel 4 XL на базе Android 11 не радует производительностью. Новая итерация зеленого робота привела к замедлению работы устройств по сравнению с теми, что работают под управлением Android 10. Именно к такому выводу они пришли, проанализировав работу смартфонов на разных версиях операционной системы.

Чтобы проверить свои подозрения и субъективные ощущения, они провели несколько тестов с моделями на базе Android 10. Затем они выполнили сброс до заводских настроек и накатили Android 11. В обоих случаях на смартфонах были установлены последние патчи безопасности.

Так, по итогам теста в 3DMark они установили, что производительность Pixel 4 XL с Android 11 на 9% ниже той, которую демонстрирует аппарат с Android 10. В случае с Pixel 4A замедление ощутимее — на 33%. Ухудшение в производительности было замечено также в тестах GFXBenchmark, Geekbench 5 и PCMark Work 2.0.

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Что стало причиной замедления, неизвестно. Но явно прослеживается прямая зависимость уровня производительности смартфонов от версии операционной системы. Со своей стороны, издание Hothardware обратилось к Google и Qualcomm с просьбой прокомментировать эту ситуацию. На данный момент, ответ еще не получен.

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Источник: Hothardware