Nokia представила полный график обновления до Android 11

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Финская компания Nokia подтвердила слухи о готовом графике обновления ее устройств до свежей версии Android.

В последние несколько лет смартфоны от Nokia приобрели славу устройств с самым «чистым» Android, которые не относятся к линейке Pixel. Правда, в отличие от продукции Google, Nokia не особо спешит предоставлять пользователям последнюю версию ПО.

Судя по всему, с Android 11 этот тренд сохранится – компания опубликовала официальный график обновления до свежего Зеленого робота. Теперь мы знаем, когда ждать свежего программного обеспечения в линейке Nokia.

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Интересный факт: изначально твит с датами обновления был выложен несколько дней назад, но очень быстро удален. О готовящихся прошивках мы узнали благодаря изданию Neowin, которое первым сообщило новость, сохранив скриншот поста. Похоже, по привычному для Nokia обычаю, обновления не дождутся смартфоны старше двух лет.

Первый твит Nokia﻿

Первыми новую прошивку получат Nokia 8.3 5G, 2.2, 5.3 и 8.1, которым обновление прилетит в 4 квартале 2020 года. За ними следуют 1.3, 4.2, 2.4, 2.3 и 3.4 в 1 квартале 2021 года. Nokia 3.2, 7.2 и 6.2 должны получить обновление немного позже, между 1 кварталом и 2 кварталом 2021 года.

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Последними устройствами должны стать Nokia 1 Plus и 9 Pureview – 2 квартал 2021 года. Флагманская модель 2018 года Nokia 8 Sirocco нигде не представлена – из коробки она работала на Android 8 и в этом году была обновлена до последнего для себя Android 10.

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Источник: NokiaMob



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