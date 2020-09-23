Android 11 скоро начнет прилетать и на Android TV

558

Google позаботится о том, чтобы Android TV получал самые свежие обновления.

Совсем недавно Google выпустила стабильную версию Android 11 для смартфонов. Сегодня компания объявила, что Android 11 теперь будет доступен для телевизоров, работающих на базе Android, причем обновление не будет прямой копией варианта прошивки для смартфонов.

Пользователей Android TV встретят некоторые функции, которые создавались специально для большого экрана. Google сообщили, что компания будет сотрудничать с несколькими производителями для того, чтобы довести Android 11 до ума, а обновление для Android TV будет доступен в течение нескольких месяцев. Однако те, кто работает с ADT-3 Developer Kit, могут установить обновление уже сегодня.

Система сохранит большинство основных функций Android 11. Система порадует улучшенным управлением памятью и большим акцентом на безопасности и конфиденциальности.

Кроме того, в Android 11 для Android TV добавят автоматический режим малой задержки изображения и звука и улучшенное декодирование видео и аудио.

Также обновленная прошивка будет поддерживать геймпады – эту функцию ждали давно. Особенно актуально это на Западе, где повсеместно доступна подписка Google Stadia. Разработчики приложений для Android TV могут легко протестировать свои приложения – для этого Google подготовил специальный режим проверки.

Google утверждает, что обновленная Android 11 позволяет лучше контролировать функции телевизора – должна улучшиться работа различных устройств, взаимодействующих с телевизоров: пультов дистанционного управления, микрофонов и т.д.

Читать также: Android TV добавляет рекламные баннеры различных шоу на главный экран﻿

Что ж, пока что все звучит очень хорошо. Ждем первых сборок, чтобы проверить, не соврали ли Google.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: XDA



https://andro-news.com/news/gmail-poluchit-novoe-oformlenie.-nas-zhdet-obeschannoe-krupnoe-o.html Gmail получит новое оформление. Нас ждет обещанное крупное обновление?(в Адм. панель)